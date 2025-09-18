İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Güncelleme:
İngiltere Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı geldi. BoE politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4'te sabit bıraktı.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentisi doğrultusunda sabit bıraktı. Buna göre faiz yüzde 4 seviyesinde kaldı.
Banka miktarsal sıkılaşmayı da 70 milyar sterlin seviyesine indirdi. Bankanın para politikası kurulunda faizin sabit tutulması kararı ikiye karşı yedi oyla alındı.
Karar metninde İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, faiz indirimi kararlarının kademeli ve dikkatli bir şekilde alınması gerektiğini söyledi.
