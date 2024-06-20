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İngiltere Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İngiltere Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre BoE politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 5,25'te sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 5,25’te sabit bırakarak değişikliğe gitmedi.

Merkez Bankası'nın, Haziran ayındaki para politikası tartışmalarının ardından gösterge faiz oranını üst üste yedinci kez yüzde 5,25'te (2008'den bu yana en yüksek seviye) sabit tutması bekleniyordu.

Ancak toplantı tutanaklarında, Para Politikası Komitesi'nin dokuz üyesinden bazıları için faiz indirimi yapmama kararının "iyi dengelenmiş" olduğu belirtildi. Komite üyeleri üst üste ikinci toplantıda değişiklik yapılmaması yönünde 7-2 oy kullanırken, Swati Dhingra ve Dave Ramsden yine faiz indirimini destekledi. Fakat çoğunluk arasında şaşırtıcı derecede güçlü hizmet enflasyonu gösteren son verilerin önemi konusunda görüş ayrılıkları vardı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 2 

İngiltere'de Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 2 olarak kaydedildi. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 2,3 olmuştu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 2'ye gerileyeceği yönündeydi. Mayıs ayındaki yıllık enflasyon Temmuz 2021'den bu yana en düşük yıllık enflasyon oldu.

Aylık olarak bakıldığında da pozitif bir tablo görüldü. Verilere göre Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 0,3 oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi aylık fiyat artışlarının yüzde 0,4 olacağı yönündeydi. Aynı dönemde çekirdek enflasyon yüzde 3,5'e gerileyerek piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Nisan ayında ülkede çekirdek enflasyon yüzde 3,9 olarak kaydedilmişti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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