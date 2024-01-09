Kalyon GY 3 yılda 3 bin konut yapacak

9 Ocak 2024 09:37 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 09:50

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Markalı konut sektörüne İstanbul Üsküdar’da Nevbahar Üsküdar ve Nev Çarşı projesiyle giriş yapan Kalyon Gayrimenkul Yatırım’ın Kemerburgaz’da hayata geçirdiği yeni projesi Nevbahar Kemer Konakları’nda satışlar yarıyı aşarken, şirket kendi bünyesinde vadelendirme kampanyası başlattı. Kalyon Gayrimenkul Yatırım İcra Kurulu Üyesi Ayşegül Öztürk, “Bir yandan yatırımı devam eden mevcut projeleri teslime hazırlarken, diğer yandan da önümüzdeki üç yıl içinde 3 bin yeni konutu sektöre kazandıracağız” dedi. Öztürk, İstanbul’daki yeni projelerinin Riva ve Anadolu Yakası’ndaki başka bir lokasyonda yer alacağını anlattı. Sektörün kredili satışlarla ayakta durduğunu, kendilerinin gelecek iki yılı öngörerek proje geliştirdiklerini ifade eden Öztürk, bu yıl konut kredilerinde durumun ne olacağının belirsiz olduğunu kaydetti.

0,99 VADE FARKI, 48 AY TAKSİT

Firmaların kendi finansman modelleriyle satışa geçmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, Kemerburgaz’daki projeye ilişkin şu bilgileri verdi: Kaba inşaatında sona yaklaştığımız projemizi 2024 yılı içinde teslim etmeyi planlıyoruz. 2023’te satışına başladığımız projenin yüzde 55’inin satışını tamamladık. 2,5 milyar TL yatırım değerine sahip projemizde metrekare fiyatları ise 110 bin TL’den başlıyor. Proje özelinde avantajlı bir kampanya da başlattık. Nevbahar Kemer Konakları’nda ev sahibi olmak isteyenler Kalyon GY’nin sunduğu yüzde 0,99 vade farkı ile 48 ay vadeli ödeme planından yararlanabiliyor.

NEVBAHAR KEMER KONUTLARINDA 137 KONUT YER ALIYOR

Nevbahar Kemer Konakları’nda 16 blokta 137 konut yer alıyor. Projede 1+1 bahçe katı, 2+1 bahçe katı, 2+1 dubleks, 3,5+1 dubleks, 4+1 bahçe katı dairenin yanı sıra müstakil olarak tasarlanan 4+1 tripleks villalar bulunuyor. Kemerburgaz metro istasyonuna 4 dakika mesafede bulunan Nevbahar Kemer Konakları, Belgrad Ormanları’na 5 dakika, Göktürk Tabiat Parkı ve Kemerburgaz Kent Ormanı’na 10 dakika, Kuzey Marmara Otoyolu’na 12 dakika, İstanbul Havalimanı’na 20 dakika mesafede yer alıyor.