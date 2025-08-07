Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Karabük Üniversitesi'nde bu bölümlere yerleşenlere burs! 10 ay boyunca 3 bin TL verilecek

Karabük Üniversitesi'nde bu bölümlere yerleşenlere burs! 10 ay boyunca 3 bin TL verilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karabük Üniversitesi&#039;nde bu bölümlere yerleşenlere burs! 10 ay boyunca 3 bin TL verilecek
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük Üniversitesi dikkat çeken bir uygulamaya imza attı. Üniversitenin Tıp, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ile Bilgisayar ve Bilişim Fakültelerine ilk üç tercihinden yerleşen ilk 100 öğrenciye aylık 3 bin lira burs verilecek. Burs ödemesi 10 ay boyunca yapılacak.

Karabük Üniversitesi 2025 YKS sonucunda Tıp Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi'ne yerleşen öğrencileri önemli bir burs programıyla destekliyor.

10 AY BOYUNCA AYLIK 3 BİN LİRA 

Üniversite, bu üç fakülteden birine ilk üç tercihinden yerleşen ve puan sıralamasında ilk 100'e giren öğrencilere, 10 ay süresince aylık 3 bin TL burs verecek.

Karabük Üniversitesi'nde bu bölümlere yerleşenlere burs! 10 ay boyunca 3 bin TL verilecek - 1. Resim

100 KİŞİYE BURS VERİLECEK 

Burs programı kapsamında, 100 kişilik kontenjanın 50'si Karabük'te doğmuş ve son 3 yıldır Karabük'te ikamet eden öğrencilere; diğer 50'si ise farklı illerden başvuran öğrencilere ayrıldı.

Burs imkanından yararlanabilmek için ise adayların; Karabük Üniversitesinin ilgili fakültelerinden birine yerleşmiş olmaları, bu fakülteleri ilk üç tercihlerinde seçmiş olmaları, Karabük doğumlu ve Karabük'te ikamet ediyorlarsa ilk 50, diğer illerden başvuruyorlarsa ilk 100 içinde yer almaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
En ucuzu 2 bin, en pahalısı 455 bin TL! Süper Lig'de takım takım kombine fiyatları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Semt pazarlarında yeni dönem! Tüm Türkiye'de geçerli olacak, nakit zorunluluğu tarih oluyor - EkonomiNakit zorunluluğu tarih oluyorHavalimanları dolup taşıyor! Ağırladığı yolcu sayısı İstanbul'un nüfusunu geride bıraktı - EkonomiAğırladığı yolcu sayısı İstanbul'un nüfusunu geride bıraktı!Market, restoran, manav... Zorunlu olmuştu, denetim başladı - EkonomiMarket, restoran, manav... Zorunlu olmuştu, denetim başladıBakan Işıkhan: 2024 yılında 1,3 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik - EkonomiBakan Işıkhan: 2024 yılında 1,3 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdikTürkiye'nin ünlü bankasından dev kar! 6 ayda 1,3 milyar lira kazandılar - EkonomiTürkiye'nin ünlü bankasından dev kar! 6 ayda 1,3 milyar lira kazandılarTesla ve BYD'yi geride bıraktı! Türkiye'de pazarın lideri Togg - EkonomiTürkiye'de pazarın lideri Togg
Sonraki Haber Yükleniyor...