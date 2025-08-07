Karabük Üniversitesi'nde bu bölümlere yerleşenlere burs! 10 ay boyunca 3 bin TL verilecek

Karabük Üniversitesi 2025 YKS sonucunda Tıp Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi'ne yerleşen öğrencileri önemli bir burs programıyla destekliyor.

10 AY BOYUNCA AYLIK 3 BİN LİRA

Üniversite, bu üç fakülteden birine ilk üç tercihinden yerleşen ve puan sıralamasında ilk 100'e giren öğrencilere, 10 ay süresince aylık 3 bin TL burs verecek.

100 KİŞİYE BURS VERİLECEK

Burs programı kapsamında, 100 kişilik kontenjanın 50'si Karabük'te doğmuş ve son 3 yıldır Karabük'te ikamet eden öğrencilere; diğer 50'si ise farklı illerden başvuran öğrencilere ayrıldı.

Burs imkanından yararlanabilmek için ise adayların; Karabük Üniversitesinin ilgili fakültelerinden birine yerleşmiş olmaları, bu fakülteleri ilk üç tercihlerinde seçmiş olmaları, Karabük doğumlu ve Karabük'te ikamet ediyorlarsa ilk 50, diğer illerden başvuruyorlarsa ilk 100 içinde yer almaları gerektiği belirtildi.