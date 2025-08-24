Karadeniz’e ikinci yüzer platform yolda

Cemal Emre Kurt / ANKARA -. Türkiye’nin Karadeniz’deki ikinci yüzer üretim platformu hakkında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni platformla birlikte Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimin 40 milyon metreküpe çıkacağını söyledi.

ENERJİYE GÜÇLÜ DESTEK

Karadeniz’deki üretime destek verecek Türkiye’nin ikinci doğalgaz arama platformu gemi formunda olacak. Platformun mühendislik, tedarik, imalat, kurulum ve devreye alma faaliyetlerini kapsayan sözleşme kapsamında, Çin’de üretimine başlandı. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu gibi gemi formunda olan yeni platformun uzunluğu 273 metre, genişliği 54 metre, derinliği ise 26 metre. Platform, karadan yaklaşık 180 kilometre açıkta, yaklaşık 2 bin 200 metre su derinliği olan bölgede 4 grupta toplam 20 halat sistemi ile deniz zeminine demirlenerek sabit olarak kalacak. Platform, üzerinde 150 personel için barınma alanları sağlayacak.

GÜNLÜK 25 MİLYON METREKÜP

Platform, kuyulardan yapılan ham doğalgaz üretimini yerinde karşılayıp kuyuların kontrolü, su ayrışımı, kurutma, kompresyon, ölçüm ve benzeri operasyonlarını gerçekleştirecek. İşlemlerin ardından doğalgaz deniz altı boru hattı ile karaya ulaştırılacak. Platformdan gönderilen gaz doğrudan ulusal iletim ağına verilecek. Platformun günlük gaz üretim kapasitesi 25 milyon metreküp olacak. İlk etapta ise toplam 27 derin deniz kuyusundan 20 milyon metreküp doğalgaz üretilmesi planlanıyor.

YERLİ VE MİLLÎ GEMİLERLE ENERJİDE GÜÇLÜ TÜRKİYE

Dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan güçlü bir sondaj ve sismik araştırma filosuna sahip Türkiye’nin şu anda bu alanda 7 gemisi bulunuyor. Filoda görev yapan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri, derin denizlerde millî imkânlarla yürütülen arama faaliyetlerinin en önemli unsurları olarak öne çıkıyor. Sondaj filosunun yanı sıra Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri de yeni enerji rezervlerinin tespitini yapıyor.