Kaymakam biçerdöverin direksiyonuna geçti! Kırklareli'de hasat zamanı

Kaymakam biçerdöverin direksiyonuna geçti! Kırklareli'de hasat zamanı

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Kaymakamı Enver Özderin, ayçiçeği hasadına katıldı. Üreticilerle birlikte ayçiçeği hasat eden Kaymakam Özderin, "Bereketli olsun" dedi.

Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan Kırklareli'de ayçiçeği hasadı başladı.

Kaymakam biçerdöverin direksiyonuna geçti! Kırklareli'de hasat zamanı - 1. Resim

İl genelinde biçerdöverler ekili alanlara girerken, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin de biçerdövere binerek ayçiçeği hasadına katıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte çiftçiyle bir araya gelen Kaymakam Özderin hasadın çiftçiler için bol ve bereketli olmasını diledi.

