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Haberler > Ekonomi > Kilosu 1.200 liradan tezgaha inen kalkan balığı ilgi odağı oldu

Kilosu 1.200 liradan tezgaha inen kalkan balığı ilgi odağı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kilosu 1.200 liradan tezgaha inen kalkan balığı ilgi odağı oldu

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yakalanan 3,5 kilogram ağırlığındaki kalkan balığı kilosu 1.200 liradan satışa sunuldu.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanlarından Akçakoca'da 3,5 kilogram ağırlığında kalkan yakalandı.

KİLOSU 1.200 TL

Kalkanı gören vatandaşlar hem ağırlığına hem de fiyatına şaşırdı. Kilosu bin 200 liradan satışa sunulan kalkan, kısa sürede tezgahta ilgi odağı oldu.

Kilosu 1.200 liradan tezgaha inen kalkan balığı ilgi odağı oldu - 1. Resim

Öte yandan, balık çeşidinin bol olduğu tezgahlarda hamsi ile istavrit kilosu 150 TL, mezgit boyutuna göre kilosu 200 ile 350 TL, somon kilosu 200 TL, çipura ile levrek ise tanesi 140 TL'den satışa sunuldu.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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