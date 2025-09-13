Komisyon, iş dünyasını dinledi: Sanayi gelişir, tarım büyür, ihracat şahlanır

ESMA ALTIN ANKARA - Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis’te kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün, iş dünyasından temsilcileri dinledi. İş dünyası temsilcileri sürece ilişkin beklenti ve önerilerini paylaştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yıllardır terörle anılan bölgelerin temizlenmesiyle kırsal hayatın ve hayvancılığın yeniden başlayacağını, Kalkınma Yolu’nda ciddi bir ivme yakalanacağını ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise süreci baltalamak isteyenler olduğunu, bu nedenle zaman uzamadan bütün yasal prosedürün tamamlanması gerektiğini vurguladı.

KÜRESEL TERÖR 14,5 TRİLYON DOLAR

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, küresel terör ve ekonomik şiddetin maliyetinin 14,5 trilyon dolar olduğunu ifade ettiği konuşmasında IRA örneğinden de bahsetti ve “Terörsüz ülkeler, terörle mücadele eden ülkelere göre 5 kat büyümüş. IRA sonrası Kuzey İrlanda’da işsizlik yüzde 42 azaldı, uçak firmalarından bankalara kadar ciddi yatırımlar yapıldı. Ülke 30 milyar dolar yatırım çekmeye başladı, bölge halkının refahı arttı” dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir de “Teröre harcanan para harcanmamış olsaydı, Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girer, kişi başı millî gelir 30 bin doları geçerdi” dedi ve yeni dönemde Suriye sınırında organize sanayi bölgesi önerdi.

Anadolu Arslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın ise her kentin kendi gücüne göre kümelenmesi gerektiğini söyledi.

Toplantının kapanışında konuşma yapan Numan Kurtulmuş da terörün Türkiye’ye maliyetinin 1,2 trilyon dolar olarak tespit edildiğini söyledi ve komisyonun önümüzdeki hafta akademisyenler ve bölgede çalışan sivil toplum kuruluşlarını dinleyeceğini ifade etti.

HER YIL 2,5 MİLYON KONUT YAPILIRDI

TİSK Başkanı Akkol, teröre harcanan rakamlarla yapılabileceklerden bahsederken “Her yıl 100 milyar dolarla 2,5 milyon konut, 9 tane İzmir-İstanbul otoyolu, 50 tane Yusufeli Barajı, 12 tane Kuzey Marmara Otoyolu, 100 tane 3 bin 700 yataklı şehir hastanesi, 160 bin özel okul, 1000 özel üniversite yapılabilirdi. 100 bin tane BYD fabrikası, 100 tane güneş enerjisi santrali yapılabilirdi” dedi.