Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Komisyon, iş dünyasını dinledi: Sanayi gelişir, tarım büyür, ihracat şahlanır

Komisyon, iş dünyasını dinledi: Sanayi gelişir, tarım büyür, ihracat şahlanır

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Komisyon, iş dünyasını dinledi: Sanayi gelişir, tarım büyür, ihracat şahlanır
Terör, Ekonomi, Kalkınma, Tobb, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Meclis’teki toplantısında konuşan iş dünyası temsilcileri, terörsüz bir Türkiye'nin ekonomik kalkınmayı hızlandıracağını vurguladı.

ESMA ALTIN ANKARA - Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis’te kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün, iş dünyasından temsilcileri dinledi. İş dünyası temsilcileri sürece ilişkin beklenti ve önerilerini paylaştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yıllardır terörle anılan bölgelerin temizlenmesiyle kırsal hayatın ve hayvancılığın yeniden başlayacağını, Kalkınma Yolu’nda ciddi bir ivme yakalanacağını ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise süreci baltalamak isteyenler olduğunu, bu nedenle zaman uzamadan bütün yasal prosedürün tamamlanması gerektiğini vurguladı.

KÜRESEL TERÖR 14,5 TRİLYON DOLAR

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, küresel terör ve ekonomik şiddetin maliyetinin 14,5 trilyon dolar olduğunu ifade ettiği konuşmasında IRA örneğinden de bahsetti ve “Terörsüz ülkeler, terörle mücadele eden ülkelere göre 5 kat büyümüş. IRA sonrası Kuzey İrlanda’da işsizlik yüzde 42 azaldı, uçak firmalarından bankalara kadar ciddi yatırımlar yapıldı. Ülke 30 milyar dolar yatırım çekmeye başladı, bölge halkının refahı arttı” dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir de “Teröre harcanan para harcanmamış olsaydı, Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girer, kişi başı millî gelir 30 bin doları geçerdi” dedi ve yeni dönemde Suriye sınırında organize sanayi bölgesi önerdi.

Anadolu Arslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın ise her kentin kendi gücüne göre kümelenmesi gerektiğini söyledi.

Toplantının kapanışında konuşma yapan Numan Kurtulmuş da terörün Türkiye’ye maliyetinin 1,2 trilyon dolar olarak tespit edildiğini söyledi ve komisyonun önümüzdeki hafta akademisyenler ve bölgede çalışan sivil toplum kuruluşlarını dinleyeceğini ifade etti.

HER YIL 2,5 MİLYON KONUT YAPILIRDI

TİSK Başkanı Akkol, teröre harcanan rakamlarla yapılabileceklerden bahsederken “Her yıl 100 milyar dolarla 2,5 milyon konut, 9 tane İzmir-İstanbul otoyolu, 50 tane Yusufeli Barajı, 12 tane Kuzey Marmara Otoyolu, 100 tane 3 bin 700 yataklı şehir hastanesi, 160 bin özel okul, 1000 özel üniversite yapılabilirdi. 100 bin tane BYD fabrikası, 100 tane güneş enerjisi santrali yapılabilirdi” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cherif Ndiaye, bir kez daha Süper Lig'de: 4 yıllık imzaSerdar Dursun'dan taraftara mesaj: Hazırım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Faizsiz ev, iş yeri ve araba sahibi olma fırsatı! İşte 10 soruda tasarruf finansman sistemi - Ekonomi10 soruda tasarruf finansman sistemiSiyasi kriz Fransa’ya pahalıya patladı: Fitch notu düşürdü - EkonomiSiyasi kriz Fransa’ya pahalıya patladıAltın 5.000 TL’ye dayandı, yatırımcılar “Almalı mı, satmalı mı?” - Ekonomi5 bin TL’ye dayandı! Memiş altın için tarih verdiİşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı! Kıymetli maden fonları zirvede - Ekonomiİşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı!Antalya'da toplu taşıma, servis ve kreş ücretlerine zam! İşte yeni tarife - EkonomiAntalya'da toplu taşıma, servis ve kreş ücretlerine zamAdana'da halk ekmeğe zam geldi! 10 liradan satılacak - EkonomiAdana'da halk ekmeğe zam!
Sonraki Haber Yükleniyor...