ABD'li kargo devi UPS, 48 bin kişiyi işten çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstihdam, İşten Çıkarma, Dönüşüm, Gelir, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD merkezli nakliye şirketi UPS, başlattığı dönüşüm kapsamında on binlerce kişiyi işten çıkardı. Şirket bu yıl toplamda 48 bin çalışanını işsiz bıraktı. 

UPS, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, UPS'nin gelirinin bu yılın üçüncü çeyreğinde 21,4 milyar dolar olduğu aktarıldı. Açıklamada, şirketin hisse başına karının da aynı dönemde 1,74 dolar olduğu belirtildi.

YÖNETİM KADEMESİNDE BİNLERCE KİŞİ ÇIKARILDI 

UPS'nin dönüşüm stratejisine ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, daha verimli bir işletme modeline dönmek ve işi piyasa dinamiklerine daha hızlı cevap verecek şekilde uyarlamak amacıyla başlatılan girişim kapsamında öncelikle yönetim kademelerinde olmak üzere, yaklaşık 14 bin kişinin işten çıkarıldığı ifade edildi.

ON BİNLERCE UPS ÇALIŞANI İŞSİZ KALDI 

Açıklamada ayrıca operasyonel iş gücünün de yaklaşık 34 bin kişi azaltıldığı kaydedildi. Böylece UPS, bu yıl şimdiye kadar toplamda 48 bin kişinin işine son verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

