Yeni yıl için asgari ücretin yüzde 27 artışla net 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, ücret artışlarının haksız ve ölçüsüz fiyatlamalara dönüştürülmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Açıklamada, asgari ücretin toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olduğu, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı vurgulanarak “Asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.

Bakanlığımız koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, il ticaret müdürlükleri ve il tarım müdürlükleri denetim ekipleri ülke genelinde sahada aktif şekilde görev yapmaktadır. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştirilmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Vatandaşların, haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları hâlinde, Bakanlığa ve resmî bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmalarının önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, yapılan her bildirimin titizlikle değerlendirildiğine ve işleme alındığına dikkati çekildi.

