Ticaret Bakanlığı, dijital reklamcılıkta yapay zekâ ve influencer kaynaklı yanıltıcı uygulamalara karşı yeni kurallar getiriyor; reklamların doğruluğu ve şeffaflığı mecburi hâle geliyor.

Ticaret Bakanlığı, dijital reklamcılıkta artan riskler sebebiyle sosyal medya etkileyicileri (influencer) ve yapay zekâ ile yapılan reklamlara yönelik yeni düzenlemeler hazırladı.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında yapılan değişikliklerle, yapay zekânın insan taklidi yaparak tüketiciyi yanıltan reklamlarda kullanılması yasaklanacak. Sosyal medya influencerlarının ise görev ve sorumlulukları net şekilde belirlenecek, reklamların doğru, dürüst ve ispat edilebilir olması zorunlu hâle gelecek. Düzenlemelerin ocak ayının ortasında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

TÜKETİCİ KORUNACAK

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, düzenlemenin hem tüketiciyi korumayı hem de sektördeki haksız rekabeti önlemeyi hedeflediğini söyledi. Dijitalleşmenin reklam sektöründe köklü bir dönüşüm oluşturduğuna dikkat çeken Dilber, klasik “büyük balık küçük balığı yer” anlayışının yerini “hızlı balık yavaş balığı yutar” anlayışına bıraktığını belirtti. Bu değişime uyum sağlamak için mevzuatın güncellenmesinin zorunlu hâle geldiğini vurguladı.

Yönetmelik değişikliğinin önemli başlıklarından birinin de ‘influencer’lar olduğunu kaydeden Dilber, bugüne kadar bu alanda bağlayıcı bir düzenleme bulunmadığını hatırlattı. Sosyal medya etkileyicilerinin artık büyük bir reklam gücü hâline geldiğini belirten Dilber, bu alan için özel kurallar belirlendiğini söyledi. Reklamcılığın büyük ölçüde dijital mecralara kaydığına da işaret eden Dilber “Yeni dönemde reklamların yaklaşık yüzde 75’i dijital ortamda yapılıyor. Ancak özellikle yapay zekâ ile oluşturulan reklamlarda tüketicinin yanıltıldığını sıkça görüyoruz. Bu tür uygulamaların yeni yönetmelikle yasaklanacak” dedi.

