İspanya'da haftalık çalışma saati düşecek mi? Meclis'te yapılan oylama karara bağlandı

İspanya’da haftalık çalışma saatini 40 saatten 37,5 saate düşürmeyi öngören yasa tasarısı Meclis’te yapılan oylamada 170 evete karşı 178 hayır oyuyla reddedildi. Muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox ve Katalonya için Birlik (Junts) partileri tasarıya karşı çıktı.

Azınlık hükümete normalde dışarıdan destek veren Junts, Katalonya’daki ayrılıkçı girişimlerle bağlantılı taleplerinde hükümet ile müzakerelerden sonuç alamayınca karşı oy kullandı.

Kasım 2023’ten bu yana iktidarda olan azınlık sol koalisyon hükümeti, bu yıl ikinci kez dışarıdan destek aldığı partilerden darbe almış oldu. Hükümet, 2025 devlet bütçesini de Meclis’ten geçirememişti.

İSPANYA'DA HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ DÜŞECEK Mİ?

Haftalık çalışma saatini azaltmayı öngören tasarının mimarı ve koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı mensubu, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, pes etmeyeceklerini açıkladı. Diaz, tasarıyı Bakanlar Kurulu’nda kabul ettikten sonra yeniden Meclis’e sunacaklarını belirtti.

Ayrıca yasa tasarısına, çalışma saatlerine uymayan şirketlere çalışan başına 10 bin avroya kadar para cezası öngören düzenlemeler ekleyeceklerini kaydetti.

Diaz, “Sokakta kazanılan mağlubiyetler vardır. Bir oylama kaybedildi ama bunu kazanacağız çünkü artık geri dönüş yok” ifadelerini kullandı.