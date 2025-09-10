Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Haftada 4 gün çalışma mı geliyor?
Türkiye’de haftada 4 gün çalışma modeli mi geliyor! Orta Vadeli Program’da iş-yaşam dengesi ve çalışan verimliliği için pilot uygulama sinyali verildi. İşte dünyadaki örnekler…
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz gün açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) ile haftada dört gün çalışmanın mümkün olabileceğine işaret etti. Programda, “İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” ifadesine yer verildi.
Bu açıklama, dört gün çalışma modelinin altyapısı olarak yorumlanıyor. Programda özellikle iş ve özel hayat dengesinin kurulması ve çalışan verimliliğinin artırılmasının temel hedef olduğu vurgulandı.
Uygulama öngörüldüğü gibi hayata geçirilirse, 2026 yılında kamuda ve özel sektörde pilot olarak dört günlük çalışma modeli test edilebilecek.
BİRÇOK ÜLKEDE UYGULANIYOR
Kısaltılmış çalışma haftası modeli, son yıllarda farklı ülkelerde denenmeye başlandı.
Polonya, 1 Temmuz 2025 itibarıyla haftada 4 gün, 32 saatlik pilot uygulamayı hayata geçirdi.
İzlanda, Belçika, İspanya ve Japonya kısa mesai modellerini test eden ülkeler arasında yer aldı.
Almanya, 45 şirketle 4 gün çalışma haftasını pilot olarak uyguladı.
İngiltere’de 2023’te yapılan araştırmalar, çalışanların bu modelden memnun olduğunu ve verimlilikte düşüş yaşanmadığını ortaya koydu.