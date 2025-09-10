Türkiye Yunanistan'ı yenerse finalde rakibi kim olacak?

TÜRKİYE YUNANİSTAN'I YENERSE FİNALDE RAKİBİ KİM OLACAK?

EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Finlandiya, Gürcistan'ı 93-79 yenerek yarı finale yükseldi. Almanya ise Slovenya'yı 99-91 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Böylece Finlandiya ile Almanya, 12 Eylül Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek. Türkiye eğer yarı finalde Yunanistan'ı yenerse, Finlandiya-Almanya maçının galibiyle finalde Avrupa şampiyonluğu için kıyasıya mücadele edecek.