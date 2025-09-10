Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye Yunanistan'ı yenerse finalde rakibi kim olacak?

Türkiye Yunanistan'ı yenerse finalde rakibi kim olacak?

Türkiye Yunanistan&#039;ı yenerse finalde rakibi kim olacak?
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yoluna namağlup devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam'ın Yunanistan'ı yenmesi halinde EuroBasket 2025 finalindeki rakibinin kim olacağı merak ediliyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) yoluna namağlup devam ediyor. Çeyrek final maçında Polonya'yı 91-77'lik skorla deviren Türkiye, adını yarı finale yazdırdı. Tam 24 yıl sonra EuroBasket'te son dörde kalan 12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi Yunanistan oldu.

Ay-yıldızların finale kalmak adına parkeye çıkacağı tarihi mücadele 12 Eylül Cuma günü oynanacak. 86 milyonun nefesini tutacağı karşılaşma öncesinde, Türkiye'nin finale yükselmesi halinde muhtemel rakibinin kim olacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE YUNANİSTAN'I YENERSE FİNALDE RAKİBİ KİM OLACAK?

EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Finlandiya, Gürcistan'ı 93-79 yenerek yarı finale yükseldi. Almanya ise Slovenya'yı 99-91 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Böylece Finlandiya ile Almanya, 12 Eylül Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek. Türkiye eğer yarı finalde Yunanistan'ı yenerse, Finlandiya-Almanya maçının galibiyle finalde Avrupa şampiyonluğu için kıyasıya mücadele edecek.

EUROBASKET 2025 YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ

EuroBasket 2025 yarı final ve final tarihleri belli oldu. Yarı final maçları 12 Eylül Cuma günü oynanacak.

Final ve üçüncülük maçları ise 14 Eylül Pazar günü basketbolseverlerle buluşacak.

