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    • Haberler > Ekonomi > Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

    Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanlığı&#039;ndan açıklama geldi
    Kredi Kartı, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milyonlarca vatandaşı tedirgin eden 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada söz konusu iddianın doğru olmadığı, taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmadığı kaydedildi.

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gündeme gelen ve milyonlarca vatandaşı tedirgin eden 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddialarına sosyal medyadan cevap verdi.

    Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kredi kartına taksit kaldırıldı.” iddiası doğru değildir" denilerek şu ifadelere yer verildi:

    "Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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