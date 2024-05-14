Kuveyt Türk'ten çiftçilere özel kampanya! 20 bin TL'ye anında 1.000 TL iade

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, mobilden anında hesap açılışından hasat ödemeli Tohum Kart gibi tarım sektörüne yönelik yenilikçi ürün ve hizmetleriyle çiftçilerin hayatını kolaylaştırıyor. Mobilden Troy Tohum Kart alan çiftçilere 20 bin lira ve üzeri ilk harcamaları için bin TL iade eden Kuveyt Türk, çiftçilere 12 aya varan ödemesiz dönem imkânı da sunuyor.

Çiftçiler için özel ürün ve hizmetleri hayata geçirmeye devam eden Kuveyt Türk, tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren müşterilerinin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde de yanında olmayı sürdürüyor. Kuveyt Türk, tarım bankacılığı hizmetleri kapsamında Tohum Kart, bitkisel üretim, süt ve besi hayvancılığı, traktör ve tarla finansmanı, finansal kiralama ve daha birçok hizmeti müşterilerine sunuyor. Çiftçilerin tarımsal faaliyetlerindeki olası risk ve hasarlarına karşı ürün ve hayvanları güvenceye almayı sağlayan TARSİM’e de aracılık ediyor. Müşteriler ayrıca Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım-satım işlemlerini Kuveyt Türk aracılığıyla yapabiliyor ve ELÜS kıymetlerini teminata vererek finansman kullanabiliyor.

HASAT ÖDEMELİ TOHUM KART

Kuveyt Türk, çiftçilere hizmet verdiği Tohum Kart’la, tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan mazot, gübre, zirai araç, tarımsal ekipman, tohum, yem gibi birçok alandaki harcamaları finanse etme ve ödemeleri hasat dönemine kadar erteleme fırsatı sunuyor. Çiftçiler, Kuveyt Türk Mobil’den hesap açarak Tohum Kart başvurularını mobilden anında tamamlayabiliyor, sanal Tohum Kart ile ihtiyaçlarını hemen satın alabiliyor. Mobilden Troy Tohum Kart alan çiftçilere 20 bin TL ve üzeri ilk harcamaları için bin TL iade ediliyor.

Herhangi bir aidatı olmayan ve hasat döneminde ödemeli Tohum Kart’la müşteriler, 12 aya varan ödemesiz dönem imkânına sahip oluyor. Bunun yanında çiftçiler anlaşmalı üye iş yerlerinden vade farksız harcama yapabiliyor. Ayrıca çiftçiler EFT, havale, FAST işlemlerini komisyonsuz olarak dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Bu sayede çiftçiler birçok hizmete dijital kanallar aracılığıyla uçtan uca kolaylıkla ulaşabiliyor.

Kuveyt Türk, mobilden müşteri olma hizmetini bireysel bankacılık alanında başlatan ilk kurumlardan biri oldu. Şahıs firmaları, çiftçiler ve şirketler mobilden dakikalar içerisinde hesap açıp Kuveyt Türk Mobil’i kullanmaya başlayabiliyor. Çiftçiler bahçe ve tarlalarında üretime devam ederken şubeye gitmeye gerek kalmaksızın mobilden Kuveyt Türklü olabiliyor ve birçok ihtiyaçlarını mobil şube üzerinden karşılayabiliyor. Ayrıca çiftçiler uzaktan hesap açtıktan sonra mobil şubeden kart başvurularını yapıp sanal tohum kart ile anında ihtiyaçlarını alabiliyor. Kuveyt Türk, mobilden hesap açan müşterilerine 2 bin TL’ye varan özel hediye ve kampanyalarla destek olmaya devam ediyor.

LEASİNG VE TARIM FİNANSMANI

Kuveyt Türk ayrıca tarım bankacılığı çerçevesinde bitkisel üretim, süt ve besi hayvancılığı, traktör, tarla finansmanı ve daha birçok hizmeti müşterilere sunuyor. Tarım makineleri yatırımlarını leasing ile finanse ederek uzun vade, uygun fiyat ve belirli makine grupları için vergi avantajından da faydalanma imkânı sunan Kuveyt Türk, ödeme dönemlerini, üreticilerin ve tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların hasat zamanına ve üretim döngülerine göre planlıyor.

"ÇİFTÇİLERİMİZ İŞ ORTAĞIMIZ"

Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, tarım bankacılığı, ihracatın finansmanı, finansal kiralama, yeşil enerjinin odaklandıkları alanların başında geldiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Katılım finans esasları doğrultusunda müşteri deneyimi odaklı yaklaşımımız, teknoloji-inovasyon çalışmalarımız ve dijital dönüşüm yolunda attığımız adımlarla, seçkin finansal ürün ve hizmetleri etkin şekilde tasarruf sahipleriyle ve yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Tüm çiftçilerimizi ve KOBİ’lerimizi iş ortağımız olarak görüyor, onlara değer katacak finansal bir yol haritası çizmelerini önemsiyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılarken gerekli kolaylıkları sağlıyoruz. Tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Tarım bankacılığı çerçevesinde Tohum Kart, bitkisel üretim, süt ve besi hayvancılığı, traktör, tarım makinaları finansmanı, tarla finansmanı ve daha birçok hizmeti müşterilerimize sunuyoruz. Ödeme dönemlerini çiftçilerimizin hasat zamanına göre planlıyoruz. Ayrıca TARSİM’e de aracılık ediyoruz. Müşterilerimiz, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım-satım işlemlerini Kuveyt Türk aracılığıyla yapabiliyor ve ELÜS kıymetlerini teminata vererek finansman kullanabiliyorlar. Tarımda dijitalleşmeyi önceliklendiriyor ve hizmetlerimizi uçtan uca dijitalde sunmayı önemsiyoruz. Bu anlamda, tarım ekosisteminde faaliyet gösteren FinTech’ler ile entegrasyon çalışmalarına da başladık. Çiftçilerimizin finansmana ulaşmasını kolaylaştırmak ve tüm işlemlerini dijitalden yapmasına imkân sağlamak için yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz.