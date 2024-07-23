Lüksten kaçış! Tasarrufa yöneldik

Mevcut ekonomik şartlar sebebiyle lüks tüketim, tarihin en kötü dönemini yaşıyor. Tüketim alışkanlıklarımız tasarrufa kaydı. Lüks otomobil ve konut satışları düşüşte. Pahalı otel ve restoranlar boş, pırlanta ve tekne satışlarında da gerileme gözleniyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Pandemi ile birlikte dünya ekonomisi üzerine çöken karabulutlar, tüketim alışkanlıklarında değişikliklere sebep oluyor. Tüketiciler artık lüks değil, tasarrufa yöneliyor. Bu durum dünyaca ünlü markaları da derinden etkiliyor.

Geçen hafta; dünyanın en ünlü lüks markalarından İngiliz Burberry, Almanya merkezli lüks moda markası Hugo Boss, İsviçre merkezli saat markası Swatch, Fransız lüks tasarım markası Hermes ve Louis Vuitton gibi markaların hisselerinde yüzde 25-30’a varan değer kayıpları yaşandığı görüldü. Aynı şekilde satış ve cirolarında da erime olduğu açıklandı.

Dünyadaki lüks tüketimden kaçış, Türkiye’de de kendini hissettiriyor. Lüks segment otomobil atışlarındaki düşüş dikkat çekiyor. Premium sınıfta yer alan otomobilleri satışları bu yılın ocak-haziran döneminde, bir önceki yıla göre yüzde 5 düşüş gösterdi. Buna karşın başta ucuz Çinli markalar olmak üzere, ekonomik sınıftaki araçlara rağbet arttı.

EKONOMİK MÜLK REVAÇTA

Aynı şekilde değeri 15 milyon TL ve üzerinde olan konut satışlarında da azalma var. Ayrıca villa, yalı ve çiftlik gibi üst seviye gayrimenkul alımları yaklaşık 1 yıldır yerinde sayıyor. Konut alıcısı bu dönemde 3 ila 7 milyon lira arasında olan ikinci el evlere daha fazla talep gösteriyor. Emlak sektörü temsilcileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda “Uzun zamandır finansmana erişimde sorun var. Ayrıca faizler çok yüksek. A segment diye tabir edilen ve değeri 15 milyon TL ve üzerindeki dairelerde satışlar durma noktasında. Buna karşın ikinci el daireler daha revaçta” dedi.

UCUZ YER TERCİH EDİLİYOR

Tatil ve yeme-içme sektöründe de tüketim alışkanlıklarımız değişiyor. Özellikle Bodrum ve Çeşme gibi belli bir fiyat seviyesinde olan otel ve restoranların eski doluluklarda olmadığı belirtiliyor. Müşteri kaybı yaşayan işletmeler indirime gidiyor. Türkiye’de satış yapan global giyim markaları da eski cirolarını yakalayamıyor. Lüks AVM’lerde yer alan küresel marka mağazalarının boş olduğu, gelir seviyesi yüksek Arap turistlerin bile daha uygun markalardan alıveriş yaptığı belirtiliyor. Lüks tüketim sınıfına giren tekne ve yat sektöründe de işler yolunda değil. Sektör oyuncuları iç pazarda talebin en dip seviyeye indiğini belirterek “Denizcilik artık çok pahalı hâle geldi. Marina bağlama ve bakım masrafları çığırından çıktı. Tekne ve motoryatlara eski talep yok” diyor.

PIRLANTA YERİNE ALTINA İLGİ VAR

Lüks tüketim denilince akla ilk gelen pırlantacılar da durumdan dertli. Kuyum sektörü talebin pırlantadan altına kaydığını belirterek “Mevcut ekonomik şartlarda pırlantadan daha çok altın satıyoruz. Çünkü pırlantada ciddi bir değer kaybı oluyor. Ancak altın öyle değil, hatta kazanç bile sağlıyor. Bu nedenle tüketiciler hem takı hem de yatırım amaçlı altına yöneldi. Belli bir zümre pırlanta alabiliyor” diyor.