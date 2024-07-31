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Merkez faizi ne zaman düşürecek? Goldman Sachs'tan sonra bir tahmin de JP Morgan'dan

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Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın faizi ne zaman düşüreceği merak edilirken, ABD'li bankalar peş peşe tahminlerini paylaştı. Faiz indirimi için eylülü işaret eden Goldman Sachs'tan sonra JP Morgan'dan da bir açıklama geldi. Dev banka, Türkiye'de faiz indiriminin ekimde başlamasını beklediklerini duyurdu. 

Merkez Bankası temmuz ayında da faizi yüzde 50'de sabit bırakırken, son 4 aydır politika faizinde bir değişiklik yapılmadı. Milyonlar faiz indiriminin ne zaman başlayacağını araştırmaya devam ediyor. Konu hakkında ABD'li yatırım bankaları Goldman Sachs ve JP Morgan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

GOLDMAN SACHS, EYLÜLÜ İŞARET ETTİ

Goldman Sachs, faiz indirimi için eylül ayını işaret etmişti. Ekonomi gazetesine konuşan Goldman Sachs Yönetici Direktörü ve Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) Araştırma Eş Başkanı Clemens Grafe, "Yakın zamanda faiz indirimi bekliyor musunuz?" sorusuna cevap verdi. Grafe, "Eylül ayında 100 baz puanlık ilk faiz indirimini öngörüyoruz ve bunu dördüncü çeyrekte 900 baz puanlık indirim izleyebilir. Ancak, indirim döngüsünün eylülde başlatılması, o zamana kadar hanehalkı enflasyon beklentilerinin önemli ölçüde düşmesine bağlı. Biz ekonomistler bunun olası olduğunu düşünüyoruz ancak doğal olarak başkalarının düşüncelerinin nasıl evrileceğini tahmin etmek zor." dedi.

JP MORGAN'DAN "EKİM" TAHMİNİ

Goldman Sachs'ın ardından bir açıklamada JP Morgan'dan geldi. Dev banka ise faiz indirimi için ekim ayını işaret etti. JPMorgan Kıdemli Türkiye Direktörü Mustafa Bağrıaçık fiyat düşüşlerinin zaman alacağına dair resmî yönlendirmeye rağmen dezenflasyon süreciyle birlikte faiz indirimlerinin Ekim ayı itibariyle başlayacağını öngördü.

Uzman, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dirençli enflasyonun düştüğüne dair sinyalle Ekim veya Kasım’da faiz indirimlerine başlamasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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