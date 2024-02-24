Mevduat faizi yeniden yüzde 52’yi geçti! 500 bin TL yatıran İstanbul’da kira alır gibi kazanç sağlıyor

Mevduat faizinde son dakika… Bankada parası olanlar dikkat! TCMB tarafından açıklanan son verilere göre ortalama mevduat faiz oranları 1-3 aylık vadede yüzde 52,03 oranına kadar yükseldi. Bu oran aynı zamanda son 7 haftanın da en yüksek seviyesine işaret etti. Yeni oranlara göre 100 bin TL gibi mütevazi bir birikimin 32 günlük getirisi bile net 4 bin 319 TL olarak gerçekleşti. 500 bin TL mevduatın aynı dönemdeki getirisi ise 21 bin 595 TL’yi buluyor. Bu getiri, İstanbul’da 3-4 milyonluk evlerin kirası ile yarışıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Merkez Bankası tarafından geçen hafta gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısının ardından “daha sıkı politika” mesajları öne çıkarken, gözler mevduat faizlerine çevrildi. TCMB’nin son açıkladığı ve 16 Şubat haftası itibarıyla gerçekleşen verilere göre; 1-3 ay arası mevduat getirisi ortalama yüzde 52,03 olarak gerçekleşti. Bu oran en son 29 Aralık ile biten haftada 52,50 seviyesinde bulunuyordu. O tarihten itibaren en düşük 49,61 seviyesi görüldü. Son durumda mevduat getirisi, 7 haftanın da en yüksek seviyesine yükselmiş oldu.

DOLAR VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Mevduat getiri oranları, aynı zamanda enflasyona ve dolara karşı TL’nin kazancını da belirlediği için dikkatle takip ediliyor. Ocak ayı enflasyon rakamları yüzde 6,7 gerçekleşerek, aylık bazda mevduat getirisini geride bıraktı. Dolar/TL tarafında ise yıl başından itibaren gerçekleşen yükseliş, serbest piyasa fiyatlarına göre (23 Şubat itibarıyla) yüzde 5’in altında gerçekleşti. Bu anlamda 2024 yılında aynı süreçte ortalama yüzde 6,5 civarında getiri sunan TL mevduat, yarışı önde götürüyor.

DOLAR MI, TL Mİ KAZANDIRIR?

2024 sonuna dair getirilerde gerçekleşebilecek oranları öngörebilmek için ise, TCMB tarafından yapılan piyasa katılımcıları anketi bazı ipuçları veriyor. Şubat ayında yapılan son ankete göre yıl sonunda doların 40,02’de olabileceği öngörülüyor. Bu tahmin, bugünkü fiyatlara göre yaklaşık yüzde 28’lik bir yükseliş beklentisine işaret ediyor. Şu anda 6 ay-12 ay arası mevduat oranları ise yüzde 42 civarında bulunuyor. Bu da yıl sonuna kadar en düşük ihtimalle yüzde 36 civarında bir mevduat getirisine işaret ediyor. Bugünkü beklentilere ve rakamlara göre de TL, daha avantajlı gözüküyor.

TCMB’DEN GELEN SİNYALLER

Merkez Bankasının geçen hafta ek faiz artışlarına kapıyı aralaması ve miktarsal sıkılaşma başta olmak üzere diğer yönetmelerle de daha etkin devreye girebileceğinin mesajlarını vermesi, önümüzdeki dönemde mevduat faizlerinin de seyrini belirleyecek. Son 8 haftalık süreçte rezervlerde 10 milyar dolar civarında gerçekleşen gerileme, TL dönüşümlü KKM hesaplarının uzatılmaması ve seçim sonrası dövizde yükseliş beklentileri; daha sıkı para politikasının da işaretlerini veriyor.

PARAMI NEREYE YATIRAYIM?

Vatandaşlar ise “Paramı nereye yatırayım?”, “En fazla kazandıracak yatırım” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte TL mevduatı tercih eden ve yüzde 52 olarak açıklanan son mevduat oranlarına göre bankada parası olan herkesi ilgilendiren getiriler:

-100 bin TL; 32 günlük net getiri ile 104 bin 319 TL,

-250 bin TL; 32 günlük net getiri ile 260 bin 797 TL,

-500 bin TL; 32 günlük net getiri ile 521 bin 595 TL oluyor.

(Hesaplamalar, bankalar tarafından uygulanan en düşük vade olan 32 güne göre yapılmıştır ve yüzde 5 oranında stopaj kesintisi de uygulanarak net olarak verilmiştir.)

KİRA GİBİ GETİRİ ORANI

Son rakamlara göre özellikle 500 bin TL’nin, 21 bin 595 TL olan getirisi dikkatlerden kaçmıyor. Bugün İstanbul’da yaklaşık 3-4 milyon TL tutarındaki evlerin aylık kira getirisi 20 bin TL civarında bulunuyor. Böylece bankada 500 bin TL’si olanlar, bu kira getirisine denk getiriyi de elde etmiş oluyor.