Microsoft yazılım sistemleri alarm veriyor! Küresel kriz sonrası İstanbul Havalimanı'nda tedirgin bekleyiş

Düzenleyen: Mesut Şahin 19 Temmuz 2024 12:15 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 12:51 - Güncelleme:

Microsoft, Haber

Ekonomi Haberleri

Dünya genelinde Microsoft kaynaklı birçok sektörde işlemler durdu. Havacılıktan bankacılığa kadar bir çok sektör durumdan olumsuz etkilenirken, İstanbul Havalimanı'nda da büyük bir yoğunluk oluştu. Yolcular durumdan tedirgin.