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Microsoft yazılım sistemleri alarm veriyor! Küresel kriz sonrası İstanbul Havalimanı'nda tedirgin bekleyiş

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Microsoft, Haber

Ekonomi Haberleri

Dünya genelinde Microsoft kaynaklı birçok sektörde işlemler durdu. Havacılıktan bankacılığa kadar bir çok sektör durumdan olumsuz etkilenirken, İstanbul Havalimanı'nda da büyük bir yoğunluk oluştu. Yolcular durumdan tedirgin.

Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yayınlanan hatalı bir güncellemenin Microsoft işletim sistemi kullanan bilgisayar ve sunucuları çevrimdışı duruma getirmesi ve düzgün başlatılmayan bir önyükleme döngüsüne sokması nedeniyle dünya genelinde yazılım sistemlerinde sıkıntı yaşanıyor. ABD’den Almanya’ya, İsviçre’den Hindistan’a kadar birçok ülkede havayolu, bankacılık ve pek çok sektörde sorunlar yaşandı. 

HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DURDU 

Küresel çapta yazılım konusunda kırmızı alarm verilirken, bankacılık, havacılık, sağlık sektörlerinde aksamalar yaşanmaya başladı. Dünya genelinde birçok havalimanında uçuşlar durduruldu. 

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK 

Sorun nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda da yoğunluk oluştu. Özellikle yurtdışı bilet kontrol noktalarında büyük bir kalabalık oluştu. İstanbul Havalimanı’na gelen yolcular tedirginlik içinde. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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