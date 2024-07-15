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Haberler > Ekonomi > Milyonlarca emeklinin gözü Beştepe’de! Emekli maaşlarında iyileştirme bekleniyor

Milyonlarca emeklinin gözü Beştepe’de! Emekli maaşlarında iyileştirme bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milyonlarca emeklinin gözü Beştepe’de! Emekli maaşlarında iyileştirme bekleniyor
Kabine Toplantısı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En düşük emekli maaşına yapılacak ek zam için görüşmeler sürüyor. Çalışmalar ve seyyanen zam dâhil olmak üzere masadaki formüller, bu hafta toplanması beklenen Kabine’ye gelecek. Son kararı da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Milyonlarca emeklinin gözü bu hafta yapılması beklenen kabine toplantısında. Emeklilerin maaşlarına yapılacak ek zam için görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti’nin ekonomi kurmayları geçtiğimiz hafta hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmanın bu hafta yapılması öngörülen kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmayı kabine toplantısı sonrası açıklayacak. Çalışma hızla Meclis’e sunulacak ve aynı hafta Meclis’te görüşmeler başlayacak.

TÜM FORMÜLLER ELE ALINIYOR

6 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73 zam yapılacak. Zamma rağmen yaklaşık 1,7 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 10 bin liralık tabanı aşamadı. Yapılan toplantılarda kök aylığın artırılmasının emeklilerin lehine olduğu ancak bu formülün en düşük primi ödeyenlerle, yüksek prim ödeyenlerin maaşları arasında makasın daralması anlamına geldiği, bunun da emekliler arasında adaletsizliğe neden olabileceği görüşü belirtildi. Bunun yerine tüm emeklilere seyyanen zam verilmesi fikri masaya yatırıldı. Ancak hazineye getireceği ek yükten dolayı bu formüle de sıcak bakılmadı. Çalışmada nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu oldu.

ETKİ ANALİZLERİ HAZIRLANDI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekliye zam düzenlemesiyle ilgili gelen geçen hafta gelen bir soruya “Henüz çalışma tamamlanmadı, etki analizini ilişkin raporlar çıkmadı bu yüzden toplanamadık. Hafta başı netleşebilir, açıklarız” müjdesini vermişti. Emeklilerin maaş artışının yanı sıra refah payı beklentisi de bulunuyor. Bu beklentilerin karşılık bulup bulunmadığı ise kabine toplantısından sonra belli olacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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