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Haberler > Ekonomi > Nvidia'nın hisselerinde tarihi düşüş! Bir günde 280 milyar dolardan fazla kayıp yaşandı

Nvidia'nın hisselerinde tarihi düşüş! Bir günde 280 milyar dolardan fazla kayıp yaşandı

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Nvidia&#039;nın hisselerinde tarihi düşüş! Bir günde 280 milyar dolardan fazla kayıp yaşandı

Ekonomi Haberleri

ABD borsalarında yaşanan resesyon endişeleriyle Nvidia hisse senetlerinde sert düşüş yaşandı. Daha önce tarihi seviyelere yükselen Nvidia hisse fiyatı bugün yüzde 9,5'ten fazla düştü. Nvidia piyasa değerinde 280 milyar dolardan fazla kayıp yaşandı.

İkici çeyrek için gelirini yüzde 15, bir yıl öncesine göre ise yüzde 122 artışla 30 milyar dolara yükselten Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia hisselerinde tarihi düşüş yaşanıyor.

ABD borsalarında resesyon endişeleriyle adeta bir deprem yaşanıyor. Tesla başta olmak üzere teknoloji şirketlerinin hisseleri sert düşüşe geçti. Nvidea'nın hisseleri ise yüzde 10'dan fazla düşüş yaşadı.

Nvidia'nın hisselerinde tarihi düşüş! Bir günde 280 milyar dolardan fazla kayıp yaşandı - 1. Resim

Bugün yüzde 10,06 düşen Nvidea'nın piyasa değeri yaklaşık 300 milyar doları azaldı. Yaşanan düşüş Nvidea'nın çip stoklarını da aşağı çekti.

Yaşanan düşüş Mart 2020'den bu yana en büyük düşüş olarak tarihe geçti.

Öte yandan Intel neredeyse yüzde 8 düştü, Marvell yüzde 8.2 ve Broadcom  yaklaşık yüzde 6,  AMD yüzde 7,8 ve Qualcomm  yüzde 7′ye yakın düşüş yaşadı.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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