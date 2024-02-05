Otomobil firmaları şubata kampanyalarla başladı! Araç alacaklara faizsiz kredi desteği

Ocak ayını satış rekoruyla kapatan otomotiv piyasası, şubat ayına kampanyalarla başladı. Bazı markalar bu aya özel faizsiz kredi imkanı sunuyor. İşte yeni fırsatlar sunan markaların teklifleri...

Bir çok markanın stoğunda 2023 yılından kalan stoklar cazip alım fırsatlarına dönüşüyor. 2024 modelleri için ise sıfır faizli ödeme seçenekleri sunuluyor. İşte bu haftanın dikkat çeken otomobil fırsatları.

Chery

Türkiye’de elde ettiği büyük satış başarısı ile kendini kanıtlayan marka şubat ayında avantajlı bir kampanya ile müşterlerini karşılıyor. Chery, tamamen faizsiz kredi avantajı ile yenilikçi ve sportif modellerini beğenilere sunuyor. Örneğin OMODA 5 için, 150 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânı sağlanıyor. 2024 model yılı OMODA 5’in fiyatları 1 milyon 233 bin TL’den başlıyor.

Kısa sürede sınıfının referans modellerinden olan, SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan Chery TIGGO7 PRO modelinde de yine 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve faizsiz kredi olanakları sunuluyor. Ayrıca Chery’nin tüm SUV modelleri, Chery Türkiye tarafından sunulan 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de ayrıca dikkatleri çekiyor.

Peugeot

Fransız üretici SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinin hepsinde 0 faizli ödeme seçeneğine sahip teklifler sunuyor.

Benzinli, dizel ve %100 elektrikli 3 farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarında satışa sunulan yeni Peugeot 2008 ve E-2008, 165 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.

Peugeot’nun C segmentinde SUV kodlarıyla, her açıdan göz alıcı fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken yeni 408, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

308 ve %100 elektrikli E-308, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunulurken SUV 3008’e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlarında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

7 kişilik oturma kapasiteli 5008 SUV modeli ise sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi avantajı sağlanırken 208’i tercih edenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Yeni 508 için de bireysel müşterilerine Allure donanımına 165 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0, sadece tüzel müşterilerine ise GT donanımlı versiyona 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuyor.

Peugeot Türkiye, şubat ayında ticari sınıfta BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla Rifter, 135 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi teklifi sunarken Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van, 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle teklif ediliyor…

Citroën

Şubat ayı itibari ile yeni araç satın almak isteyenlere otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesinde 0 faizli krediler sunan marka PSA Finans avantajıyla C3 modelini 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi olanakları ile müşterilerine teklif ediyor.

Citroën SUV ailesinin özgün üyesi C3 Aircross modeline, 185 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Citroën C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde ise şubat ayında, 185 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı bulunuyor.

Şubat ayının en avantajlı kampanyası ise üstün konfor ve verimlilikleri ile öne çıkan elektrikli Citroën modellerinde sunuluyor. Bu kapsamda Citroën C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 ve ë-C4 X satın almak isteyenler, 300 bin TL’ye varan kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor.

SUV segmentinde rakiplerinden üstün konfor özellikleriyle ayrılan Citroën C5 Aircross modelinde 225 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin TL’ye varan kredi için 12 ay ve yüzde 0,99 faiz imkânlarından faydalanılabiliyor.

Satışlarını iki katından fazla artırarak 2023 yılının en hızlı büyüyen hafif ticari araç markası olan Citroën’in, konfor seviyesini üst seviyelere taşıyan donanım özellikleriyle segmentinin öncüsü Berlingo Kombi modeli 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile yeni sahiplerini bekliyor.

MG

Otomotiv devi SAIC tarafından üretilen köklü İngiliz otomobil markası MG, şubat ayına rekabetçi fırsatlarla başladı. Müşterilerine 1 senelik şarj ihtiyacını karşılayacak bir şarj kartı hediye eden marka, MG4 Electric ve %100 elektrikli ZS EV modellerini Türkiye’de bir ilk olan ValueGuard “Geri Alım Güvencesi” ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Şehir içinde 591 km’ye varan menzil sunan %100 elektrikli modelleri ile hem takas hem de kredi desteğinden faydalanma imkânı da sağlayan markanın, MG4 Electric modeline; 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli krediye ek, 70 bin TL’ye varan takas desteği ile sahip olunabiliyor. Bir diğer %100 elektrikli model ZS EV için de 80 bin TL takas desteği veya 250 bin TL’ye 12 ay vadeli 0,49 faizli kredi desteği sunuluyor.