Paslanmaz çelikte kavga çıktı! 10 sektör acil toplanma kararı aldı

Paslanmaz çeliğin Türkiye’deki tek tedarikçisi olan şirket ek gümrük vergisi istedi, sanayiciler ayağa kalktı. Tedarikçi Posco Assan’ın müşterilerine attığı bir mailde üretici değil ithalatçı olduğunu itiraf etmesi ise tartışmayı alevlendirdi. Sanayici ve ihracatçılar 24 Mayıs’ta acil toplantı kararı aldı.

Paslanmaz çelik sektörü büyük bir yol ayrımında. Türkiye’de üretimi olmayan paslanmaz çeliğe sanki üretiliyormuş gibi ithalatta ek vergi konulması imalat sanayicilerini olumsuz etkilerken, tartışmaların odağındaki Posco Assan’ın antidamping başvurusu sanayide kılıçların çekilmesine sebep oldu.

"İLAVE VERGİ İHRACATTA BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇAR"

Soğuk haddelenmis¸ paslanmaz çelik ürünlerinde 2013 yılında gümrük vergisi yüzde 2 ile başlamıştı. Yerli sanayiciyi korumak adına konulduğu bilinen gümrük vergisi, söz konusu üründe önce yüzde 8’e, son olarak 31 Aralık 2023’te yeniden yüzde 12’ye yükseltildi. Alınan bu kararın, sektör beklentilerindeki dengeleri alt üst ettiği ve özellikle yurt dışı pazarlarında rekabet gücünün zayıflamasına yol açtığı ifade edildi. Yılbaşından bu yana uygulanan yüzde 12’lik gümrük vergisi beyaz eşyadan otomotive, mutfak eşyalarından medikale paslanmaz çelik kullanan birçok sektörde maliyet artışına yol açtığı için tepkiyle karşılanmıştı. Yeni gümrük vergisi tartışmaları devam ederken, Posco Assan’ın Ticaret Bakanlığına yaptığı antidamping başvurusu tartışmaların ateşini körükledi. Paslanmaz çelikten üretim yapan sektör temsilcileri, muhtemel bir ilave verginin ihracatta büyük kayıplara yol açacağını söylerken, bunun üretim ve istihdam kaybını da beraberinde getireceğini savunuyor.

POSCO ASSAN'IN MAİLİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Sektör temsilcileri, Posco Assan’ın sıfırdan üretim yapmayıp Güney Kore’den ithal ettiği kalın sıcak hadde sacı inceltip sattığını, oysa Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması (STA) bulunan Güney Kore’ye ciddi dış ticaret açığı verdiğini, dolayısıyla Posco Assan’ın yaptığı ithalatın incelenmesi gerektiğini savunuyor. Daha önce yerli üretici olduğu belirtilen Posco Assan’ın sektördeki birçok firmaya gönderdiği mail de sektör temsilcilerini ayağa kaldırdı. Şirketin firmalara gönderdiği mailde “Yeni dönemde kapasite kullanım oranımızı maksimuma çıkararak ve bu yolla maliyetlerimizi düşürerek daha rekabetçi fiyat seviyelerine ulaşmak için fason hadde hizmeti sunacağız. Kaynağı neresi olursa olsun, ithal edeceğiniz sıcak haddelenmiş paslanmaz çeliği 250 dolar/ton ile 2B yüzey olarak 0,60-1,50 mm arası istediğiniz kalınlığa haddeleyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

YETKİLİLERE TEDBİR ÇAĞRISI

Şirketin gönderdiği maili değerlendiren sektör temsilcileri; bunun bir itiraf olduğunu vurgulayarak, Posco Assan’ın üretici değil Türkiye’de sadece inceltme işlemi yapan ithalatçı olduğunu ve şimdiye kadar şirketin talebi ile uygulanan gümrük vergilerinin üretimi çok zor duruma soktuğunu belirttiler. Paslanmaz çelik kullanan sanayi ve ihracatçılar, ithalatçının yüksek maliyetlerine maruz kalındığını ve Posco Assan’ın âdeta bir tekel hâline geldiğini kaydetti. Sanayiciler, yetkililerden bu ‘garabet’ durum için tedbir talep ettiler. Küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, beyaz eşya ve züccaciye sektörlerini temsil eden 10 derneğin başkanlarının katılımıyla 24 Mayıs’ta bir basın toplantısı düzenlenerek, gümrük vergilerinin etkileri tartışılacak.