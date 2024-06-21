Rakam 35 bin TL'ye kadar çıktı! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Nakite ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar faizsiz kredi yarışına girdi. Bazı bankalar faizsiz kredide limiti 35 bin liraya kadar yükseltti. İşte detaylar...

Merkez Bankasının parasal sıkılaştırma adımları sonrası kredi çekmek bir hayli zorlaştı. Faizlerin yüksek olması nedeniyle kredide geri ödemeler vatandaşı korkutuyor. Ancak bankalar nakit sıkıntısı çekenler için önemli bir adım attı. Birçok banka sıfır faizli kredi kampanyası başlattı. İşte detaylar...



QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank yeni müşterilere özel 30 bin TL kredi açıyor. 3 ay vadeli 20 bin TL taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi şeklinde QNB Finansbank’tan 30 bin TL kullanabilirsiniz.

AKBANK

Akbank’ın yeni müşterilere özel taksitli nakit avans kampanyası 20 bin TL. Vade ise 3 ay. Sıfır faizli 20 bin TL’yi üç ayda ödeyebilecek durumunuz varsa Akbank sizin için iyi bir seçenecek olabilir.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA’nın yeni müşterilere özel 30 bin TL kredi kampanyası bulunuyor. 6 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 20 bin TL nakit avans şeklinde kullandırılan kredide faiz yok.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

İş Bankası’nın sıfır faizli kampanyasında miktar 25 bin TL, vade üç ay. İş Bankası bu krediyi taksitli nakit avans şeklinde kullandırıyor.

TEB

Türkiye Ekonomi Bankası’nın yeni müşteri kampanyasıyla en fazla sıfır faizli krediyi açan banka olarak öne çıkıyor. TEB’in sıfır faizli 35 bin TL’lik kampanyası şu şekilde: 6 ay vadeli 10 bin TL, 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans.

DENİZBANK

DenizBank’ın yeni müşterilere özel sıfır faizli kredi kampanyasında tutar 25 bin TL. DenizBank bu 25 bin TL’yi 6 ay vadeli 10 bin TL, 3 ay vadeli 15 bin TL nakit avans şeklinde kullandırıyor.

ENPARA.COM

Enpara’nın yeni müşterilere özel sıfır faizli 10 bin TL kampanyası bulunuyor. Enpara’nın sunduğu vade imkânı 6 ay.