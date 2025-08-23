Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Recep İvedik ile ünlendi! "Bu arabadan bir şey olmaz" diyenler şimdi görünce şaşırıyor

Recep İvedik ile ünlendi! "Bu arabadan bir şey olmaz" diyenler şimdi görünce şaşırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Recep İvedik ile ünlendi! &quot;Bu arabadan bir şey olmaz&quot; diyenler şimdi görünce şaşırıyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da sanayici Emre Odabaşı, Recep İvedik ile ünlenen aracı baştan aşağıya yeniledi. "Bu arabadan bir şey olmaz" diyenlere inat aracı yenileyen Odabaşı, aracın son halinin fiyatıyla orta segment sıfır bir otomobil alınabileceğini söyledi. 

Komedi filmi karakteri Recep İvedik ile ünlenen ve Recep İvedik arabası olarak bilinen Fiat 126 Bis, Konyalı sanayici Emre Odabaşı tarafından baştan aşağıya yenilendi.

Recep İvedik ile ünlendi! "Bu arabadan bir şey olmaz" diyenler şimdi görünce şaşırıyor - 1. Resim

İlk alındığında yıpranmış bir halde olan ve çevresindekilerin "Bu arabadan bir şey olmaz" sözleriyle yola çıkan Emre Odabaşı, aracı modifiye ederek sıra dışı bir projeye imza attı. Baştan sona yenilenen araç, özel donanımları ve tasarımıyla vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Recep İvedik ile ünlendi! "Bu arabadan bir şey olmaz" diyenler şimdi görünce şaşırıyor - 2. Resim

"BU ARAÇ TAMAMEN HOBİ AMAÇLI"

Aracı ilk aldığında çok standart bir halde olduğunu belirten sanayici Emre Odabaşı, "Çevremdeki herkes dedi ki bu arabayı ne yapacaksın. Bu arabadan olmaz. Bu arabayla uğraşma seni yolda bırakır gibi sözlerde bulundular. Ben de bunlara istinaden biz isteyince ne başarabileceğimizi bu araç üzerine kanıtladık. Bu araç ne kadar diye soracak olursanız şu anda orta segment bir sıfır araç alınabilir. Bu araca giden maliyetin hepsi kalem kalem yazılı. Bu araç tamamen hobi amaçlı dükkanımızın önünde duruyor. Bazen garajımızda duruyor ve fuarlara davet edildiğimizde fuarlara gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Recep İvedik ile ünlendi! "Bu arabadan bir şey olmaz" diyenler şimdi görünce şaşırıyor - 3. Resim

"KENDİ MOTORU YETERLİ GELMEDİĞİ İÇİN MOTORUMUZU SIFIRDAN YAPTIK"

Bu aracın en büyük özelliklerinden birisinin kapılarının otomatik olduğunu söyleyen Emre Odabaşı "Bu aracımızda kapı kulpu yok. İçten de dış dıştan da kapı kulpu yok. Biz buna kısacası anahtarsız giriş çıkış diyebiliriz. Onun haricinde rock top tavanımız mevcut. Euro style diye adlandırmış olduğumuz iki sağdan iki soldan çift çıkış egzozlarımız mevcut. Kendi motoru yeterli gelmediği için motorumuzu komple sıfırdan yaptık. İç döşemesine geldiğimiz zaman koltuklarımızda ısıtmalar mevcut ve komple deri döşeme. Çok güzel bir ses sistemimiz var. Bunun yanı sıra head up displayımız var. Car play ve özel tasarım farlarımız var. Farlarımız yurt dışından özel geldi ve biz bunun içini açarak kendimiz birkaç değişiklikler yaptık." dedi.

Recep İvedik ile ünlendi! "Bu arabadan bir şey olmaz" diyenler şimdi görünce şaşırıyor - 4. Resim

"Bizi en çok uğraştıran konu ön ek" diyen Odabaşı şunları söyledi:

"BAGAJIMIZDA ÇOK GÜZEL BİR TELEVİZYON ÇALIŞMAMIZ VAR"

"Bu ön ek yapabilmek için kendimize ait 8-10 tane kalıp çıkardık ve bu kalıpların hepsini deneyerek en son bu eki bu arabaya uygun bulduk. Yan marş bellerimiz de aynı şekilde. Jantlarımız 15 inç krom SSR modeli. Özel bir lastik ölçüsü ile getirdik. Arabamıza monte ettik. Bagajımızda çok güzel bir televizyon çalışmamız var. Bu aracın diğerlerinden ayıracak en büyük aksesuarı bu aracı yarısından alıp aynı şekilde tavanını kesip boyunu şasesini kapılarına varıncaya kadar kısalttık. Birebir aynı dekorasyonda içini dışını yaptık ve bu araca çeki demirle birlikte onu monte ettik. O projemde şu anda devam ediyor. Çok kısa sürede bitmiş olacak"

Recep İvedik ile ünlendi! "Bu arabadan bir şey olmaz" diyenler şimdi görünce şaşırıyor - 5. Resim

Bu projeyi dünya genelinde araştırdığını ifade eden Odabaşı şöyle konuştu:

"BENİM YAPTIĞIM PROJEYİ BU KADAR KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE YAPAN YOK"

"Fiat 126 Bis, Polonya'da daha da çok talep görüyor. Türkiye'ye göre insanlar daha çok alıp kullanıyor. Yurt dışında, en çok tercih edilen ülkede dahi benim yaptığım projeyi şu anda bu kadar kapsamlı bir şekilde yapan yok. Aracımın çalışmaları hala devam ediyor. Kaputun altında çok güzel bir çalışmamız var. Bagajımızda aynı şekilde düzenlemeler yapılacak. Römorkla birlikte 1-1.5 ay içerisinde komple bitmiş olur"

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin, NATO’nun kalbine dinleme üssü kuruyor! Uyduya yakalanan gizemli inşaat şoke etti
