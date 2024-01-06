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    Rotayı Türkiye'ye çevirdiler, ABD’li fonlardan TL’ye hücum

    Dünya genelinde yaklaşık 10 trilyon dolarlık yatırımı yöneten ABD’li fon yönetim şirketleri Pimco ve Vanguard Türk varlıklarına yatırım yaparken, Goldman Sachs da Türkiye’ye döviz girişinin başladığını bildirdi.

    Rotayı Türkiye&#039;ye çevirdiler, ABD’li fonlardan TL’ye hücum
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yabancı yatırım fonları rotayı Türkiye’ye kırdı. Dünya genelinde yaklaşık 10 trilyon dolarlık yatırımı yöneten ABD’li fon yönetim şirketleri Pimco ve Vanguard, seçimlerin ardından uygulanan ortodoks politikalar ve yüklü faiz artışları sonrasında portföylerine TL cinsi varlıkları ekledi. Yaklaşık 2 trilyon dolarlık portföy büyüklüğünü yöneten Pimco’nun gelişmekte olan piyasalar yöneticisi Pramol Dhawan “Harcamaları dizginlemek ve enflasyonu kontrol altına almak için finansal şartların sıkılaştırılması ve varlık fiyatlarında bozulmaya yol açan düzenlemelerin kademeli olarak gevşetilmesi sebebiyle Türk varlıklarına, özellikle de TL cinsi varlıklara olumlu bakıyoruz” dedi. Yaklaşık 7,5 trilyon portföy büyüklüğü ile dünyanın ikinci büyük fon yönetim şirketi Vanguard’ın yöneticilerinden Nick Eisinger ise, geçen yılın sonlarına doğru “hedge etmeden” Türk tahvillerini portföylerine eklediklerini söyledi.

    TL’YE YATIRAN KAZANIR

    ABD’nin yatırım bankalarından Goldman Sachs da Türk lirasında (TL) reel değer kazanç sinyali verirken, Merkez Bankası  net rezervlerinin bu yıl pozitife dönmesini bekliyor. Raporda Türk lirasında sınırlı bir düşüş ve parasal sıkılaştırma ile iç talepte yavaşlama beklendiği vurgulandı. Raporda ayrıca reel faizlerin tekrar pozitif bölgeye dönmesiyle yabancı döviz girişlerinin artış eğilimine girdiği kaydedildi. Talebin yeniden dengelenmesinin Türkiye’nin dış dengelerini de iyileştirdiği kaydedilen raporda, 2023’te yüzde 4,1 olan cari açığın GSYH’ye oranının 2024’te yüzde 1,8’e gerileyeceği öngörüsünde bulunuldu. Raporda, TCMB’nin TL’nin nominal anlamda güçlenmesine izin vermek yerine bilançosunu yeniden yapılandırmaya odaklanmasının daha muhtemel olduğu belirtilerek “TCMB’nin ikili ve banka swaplarının her iki ayağını da kapsayan net rezervlerinin şu anda negatif olan 49 milyar dolardan 2024’te pozitife dönmesinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz” denildi.

    40 MİLYON DOLARLIK HİSSE ALDILAR

    Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 39,9 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirirken, yabancıların net portföy giriş eğilimi dokuzuncu haftaya taşındı. Yabancı ayrıca 5,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DolarTl
    Haberler > Ekonomi > Rotayı Türkiye'ye çevirdiler, ABD’li fonlardan TL’ye hücum
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