Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Şantiye günlük defteri dijitalleşti

Şantiye günlük defteri dijitalleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şantiye günlük defteri dijitalleşti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şantiye şeflerinin günlük defterleri 2026’dan itibaren dijital olarak tutulacak. Yapı müteahhitlerinin yeterlik belgeleri ise şirket bölünme ve ortaklık durumlarında geçerli olacak şekilde güncellendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, yapı müteahhitliği ve şantiye şefliği mevzuatlarında değişiklik yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle şantiye şeflerinin iş takip defteri dijitalleşti.

Buna göre şantiye şeflerinin tuttuğu günlük defterler mobil uygulama üzerinden elektronik olarak kayıt altına alınacak. Sisteme kayıtlı 225 bin 303 şantiye şefini ilgilendiren uygulama 2026’dan itibaren zorunlu olacak.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle de yapı müteahhitlerinin yeterlik belgelerini şirket bölünme ve ortaklık hallerinde de kullanabilmelerine imkân tanınırken, yapı kooperatiflerinin geçici yetki belgesiyle yapabilecekleri işler yeniden tanımlandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
5. Global GastroEkonomi Zirvesi: 1 trilyon liralık buluşma8.780 kiloluk pilav dünya rekoru getirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
5. Global GastroEkonomi Zirvesi: 1 trilyon liralık buluşma - Ekonomi5. Global GastroEkonomi Zirvesi: 1 trilyon liralık buluşmaAkbank’tan Avrupa’nın en büyük dönüşümü - EkonomiAkbank’tan Avrupa’nın en büyük dönüşümüKariyer sitelerindeki ilanların yüzde 30’u sahte: Hayalet iş ilanları umudu yok ediyor - EkonomiBu işte bir iş var!Madencilik toplumla aynı hedefleri paylaşacak - EkonomiMadencilik toplumla aynı hedefleri paylaşacakUkrayna savaş sonrasına hazırlanıyor: Türk şirketleri 50 milyar $’lık proje bekliyor - EkonomiTürk şirketleri 50 milyar $’lık proje bekliyorKörfez'de organik tarım teşvik ediliyor! Yerli tohumlarda ilk hasat heyecanı - EkonomiKörfez'de organik tarım teşvik ediliyor! Yerli tohumlarda ilk hasat heyecanı
Sonraki Haber Yükleniyor...