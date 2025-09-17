Şantiye günlük defteri dijitalleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, yapı müteahhitliği ve şantiye şefliği mevzuatlarında değişiklik yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle şantiye şeflerinin iş takip defteri dijitalleşti.

Buna göre şantiye şeflerinin tuttuğu günlük defterler mobil uygulama üzerinden elektronik olarak kayıt altına alınacak. Sisteme kayıtlı 225 bin 303 şantiye şefini ilgilendiren uygulama 2026’dan itibaren zorunlu olacak.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle de yapı müteahhitlerinin yeterlik belgelerini şirket bölünme ve ortaklık hallerinde de kullanabilmelerine imkân tanınırken, yapı kooperatiflerinin geçici yetki belgesiyle yapabilecekleri işler yeniden tanımlandı.