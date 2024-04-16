Şarj istasyonlarına tam not! Bayram tatilinde testi başarıyla geçtiler 

Ülke genelinde 17 bini bulan elektrikli araç şarj istasyonları bayram trafiğinde tam not aldı. İstasyonlarda bekleme olmazken, çoğunun boş kaldığı görüldü. Yalnızca bayram öncesi İstanbul çıkışındaki AVM’lerde, kullanıcıların araçlarını şarja takarak uzun süre alışveriş yapması anlık yoğunluğa sebep oldu. İstasyonlardaki şarj süresi ortalama 45 dakika olarak ölçüldü.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Türkiye Ramazan Bayramı ile birlikte 9 günlük tatilde âdeta yollara döküldü. Milyonlarca kişi ya memleketlerine ya da tatil bölgelerine akın etti. Salı günü başlayan ve saatlerce süren trafik yoğunluğu, dönüş yolunda da kendini gösterdi. Bu bayram merak edilen konulardan biri de elektrikli otomobillerdi. Yoğun trafik ve uzun yollarda elektrikli otomobillerin şarj sorunu yaşayıp yaşamayacağı soru işaretiydi. 94 bini bulan elektrikli otomobil kullanıcısı bu kaygı ile yollara çıktı. Ancak bayram boyunca şarj istasyonlarında bekleme veya istasyon bulamama sorunu yaşanmadı. Yalnızca İstanbul çıkışındaki belli AVM’lerde alışveriş yapan kullanıcıların düşüncesiz davranışları kısa süreli yoğunluğa sebep oldu. Anadolu Otoyolu’nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesimi ile Dilovası ve Şekerpınar bölgesinde bayramdan bir gün önce bazı aksamalar yaşandı.

AVM’YE DALDILAR, ŞARJDA UNUTTULAR

Elektrikli şarj istasyonu şirketlerinden alınan bilgiye göre istasyonlardaki en büyük sıkıntı kullanıcıların AVM’lerdeki istasyonları keyfe keder meşgul etmesi oldu. Bazı kullanıcılar, AVM’lere girerek saatlerce alışveriş yapınca yoğunluk oluştu. En fazla yoğunluk İstanbul çıkışlarında yaşanırken, ayrıca İzmir ve Ankara’daki şarj istasyonlarında da kullanım arttı. Yoğun trafik ve araçların fazla ‘dur-kalk’ yapması nedeniyle, bataryaların normale göre yüzde 20 daha hızlı tükendiği belirtildi. Bu sebeple elektrikli otomobil kullanıcıları, birden fazla şarj istasyonunda durmak zorunda kalırken, istasyonlarda ortalama 45 dakika bekledi. En çok tercih edilen şarj türü ise DC (hızlı şarj) oldu.

1000 ARAÇ AYNI ANDA ŞARJ OLDU

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, Ramazan Bayramı tatilinde elektrikli şarj istasyonlarının sıkıntısız hizmet verdiğini söyledi. Araç sürücülerinin yola çıkmadan rotalarında şarj istasyonu kontrolü yaptığını, tam şarj yerine yüzde 70 seviyesinde ve sık şarj etme gibi tavsiyelere uyduğunu anlatan Bayram, “Bu süreçte elektrikli otomobil kullanıcıları rotalarında elektrikli şarj konusunda problem yaşamadı. Bu bayramda Türkiye genelinde 1000 elektrikli otomobilin aynı anda şarj olduğunu gördük. Bu bir rekordur. Ayrıca bazı şarj istasyonu firmaları bayram süresince yüzde 50’ye yakın indirimli fiyat tarifesi uyguladı. Elektrikli otomobil kullanıcısı belirli markalara yöneldi. Bu durum diğer markalar için de örnek teşkil etti. Muhtemelen diğer markaların hepsi de kampanya yapacaktır” diye konuştu.

Bayram, Türkiye’de elektrikli araçlara ilginin arttığını ve şarj istasyonu yatırımlarının da artacağını belirterek, “Yıl sonunda Türkiye genelinde 35-40 bin şarj soket sayısına ulaşılacağı hesaplanıyor. Özellikle önümüzdeki yıl elektrikli araç şarj ağı açısından kritik yıl olacak” dedi.