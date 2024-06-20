Şifa deposu deve gülünde hasat başladı! Kilosu toptanda 250 TL

Denizli’de halk arasında ‘Deve Gülü’, ‘Hire’, ‘Silindir Çiçeği’ gibi isimlerle bilinen hatmi çiçeğinde hasat başladı. Şifa deposu olarak da bilenen hatmi çiçeğinin kurusunun kilogramı bu yıl toptan 250 TL’den satılacak

Denizli'de yol kenarları ve boş tarlalarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında "deve gülü çiçeği" olarak anılan hatmi çiçeğinde bu yıl ki hasat dönemi başladı. Yüzyıllardır insan sağlığına olan şifalı yönleriyle ön plana çıkan hatmi çiçeğinin kurusu bu yıl toptan kilogramı 250 TL’den satılacak. Soğuk algınlığından gribe kadar pek çok hastalığa iyi gelen deve gülü beyaz, pembe, mor, sarı ve kırmızı renklere sahip çiçekleriyle gözleri kamaştırmaktadır. Hatmi gülünde bu yıl ki hasat dönemi Haziran ayı ortalarında başladı. Şifa deposu çiçekler özenle toplanarak kurutuluyor ve kilogramı 250 TL'den aktarlara satılmaya hazırlanıyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

BU YILIN HASAT DÖNEMİ BAŞLADI

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde, ayva bahçesinin içine ikinci ürün olarak diktiği hatmi çiçeklerinin hasadına devam eden Meryem Göçtü, "Geçtiğimiz yıl Mart ayında hatmi çiçeği tohumunu ektik, Nisan ayında üç dönümlük ayva bahçemizin içine ikinci ürün olarak hatmi çiçeklerinin fidanlarını diktik. Hatmi çiçeği çok yıllık bir bitki. Bu yıl Haziran ayında ikinci yıl hasadımıza başladık. Gölgede kurutuyoruz, burası 3 dekar, aşağı yukarı 500 kilo kuru hatmi çiçeği hasadı yapmayı hedefliyorum. Türkiye'nin birçok ilindeki aktarlara buradan satış yapıyorum. Kilosunu bu yıl 250 TL'den göndereceğiz. Günlük sabah akşam toplanması gerekiyor. Aynı darı patlağı gibi patlıyor. Dağa bayıra gitmiyoruz, kendimiz organik olarak yetiştiriyoruz. Günlük toplanması gerekir. Toplamazsan dökülür, havalar iyi olursa verim oluyor. Ama havalar kötü olursa verim düşüyor. Yaz aylarında güneşi ne kadar çok görürse o kadar çok açıyor. Havalar soğumaya başlayana kadar hasat devam eder. Yağmur çok olursa boyu çok uzar. Sularsan daha güzel verim alınıyor" dedi.

HER GÜN TOPLANIYOR, GÖLGEDE KURUTULUYOR

Tarlada dikili hatmi çiçeklerini sabah akşam topladıklarını anlatan Meryem Göçtü, boş vakitlerde de ekilmeyen tarlalardan dağlardan hatmi çiçeği topladıklarına dikkat çekti. Meryem Göçtü, "Dağlarda ve bahçemize ektiğimiz hatmi çiçeklerini topluyoruz. Her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kere topluyoruz. Topladığımız hatmi çiçeklerini temiz bir bezin üzerine serip gölgede kurutarak çuvalla aktara satıyoruz. İnşallah yağış olursa Haziran ayından Aralık ayına kadar toplamaya devam edeceğiz. Toplanan hatmi çiçekleri temiz bezlerin üzerinde gölgede bir haftada kurutuluyor" diye konuştu.

HATMİ ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

Yüz yıllardır, çeşitli tedavilerde kullanılan bu şifalı bitkinin pek çok sağlık sorununa karşı etkili olduğu biliniyor. Özellikle kış aylarında rastlanan ve halk arasında "kuru öksürük" olarak adlandırılan inatçı öksürüklerle mücadelede oldukça yararlı olduğu gözlemlenmiş. Hatmi çiçeği, gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlıklarına karşı etkili bir bitki olarak biliniyor. Enfeksiyonlara karşı iyi bir savaşçı olan hatmi çiçeği, özellikle soğuk algınlığında ve gripte etkili. Sakinleştirici etkisi de olan hatmi çiçeği, bünyesinde barındırdığı uçucu yağlar sayesinde çay olarak tüketildiğinde uyku problemi yaşayanlarda faydalı oluyor. Hatmi çiçeği sağlıklı kalmak için yardımcı olmakta ve hastalıklara karşı vücut direncini yükseltiyor. Böbrek iltihaplarına iyi gelen bu bitki ayrıca iyi bir idrar söktürücü. İltihaplara karşı oldukça etkili olduğu bilinen hatmi çiçeği; prostat, sinüzit, zona, mide ve bağırsak iltihaplarına iyi geliyor.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇEŞİTLERİ

Ebegümecigiller familyasına ait olan hatmi çiçeği, killi, humus bakımından zengin toprakları seviyor, şiddetli rüzgârlara karşı pek dayanıklı olmadığı için güneş alan ama rüzgârdan korunaklı bir alanda yetiştirilmesi gerekiyor. Halk arasında deve gülü, hire, silindir çiçeği ve gülhatmi gibi isimlerle de anılan hatmi çiçeği, yetişmek için olumlu şartları bulduğunda 2-2,5 metrelere kadar çıkabiliyor. Çiçeği beyazdan kırmızıya, pembeden turuncuya kadar çeşit çeşit renkte olabiliyor.