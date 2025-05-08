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Tarım gıda ve içecekte rakamlar açıklandı! 7,1 milyar dolardan söz ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tarım gıda ve içecekte rakamlar açıklandı! 7,1 milyar dolardan söz ediliyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 gerileyerek 7,1 milyar dolar oldu.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Dış Ticaret Verilerini temel alınarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin mart ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı ocak-mart döneminde yüzde 1,46 azalışla 7,1 milyar dolara düşerken ithalatı yüzde 19,48 artışla 5,8 milyar dolara yükseldi. Sektör ilk çeyrekte 1,29 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verirken birim ihracat değeri yüzde 2,26 artışla ton başına 1266 dolara ulaştı. Mart ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,62 yükselişle 2,42 milyar dolara çıktı.

Tarım gıda ve içecekte rakamlar açıklandı! 7,1 milyar dolardan söz ediliyor - 1. Resim

EN ÇOK İHRACAT VE İTHALAT GERÇEKLEŞTİREN SEKTÖRLER

İlk çeyrekte en fazla ihracat 804 milyon dolarla şeker ve şekerli mamuller sektöründe yapılırken onu 688 milyon dolarla sert kabuklu meyveler, 636 milyon dolarla yaş meyve, 545 milyon dolarla bitkisel yağ, 428 milyon dolarla balıkçılık ve su ürünleri sektörü izledi.

İthalatta başı 1,35 milyar dolarla hayvan yemi sektörü çekerken onu 1,07 milyar dolarla bitkisel yağ, 646 milyon dolarla kakao ve çikolata, 545 milyon dolarla canlı hayvan, 253 milyon dolarla kahve, çay ve baharat sektörü takip etti.

Tarım gıda ve içecekte rakamlar açıklandı! 7,1 milyar dolardan söz ediliyor - 2. Resim

EN ÇOK FINDIK İÇİ İHRAÇ EDİLDİ

Ocak-mart döneminde ihracatta öne çıkan ürünler sıralamasında ilk sırada 395,6 milyon dolarla fındık içi yer aldı. Onu 269,8 milyon dolarla ayçiçeği yağı rafine ihracatı, 233,5 milyon dolarla buğday unu izledi. İhracat fındık içinde yüzde 9,32, ayçiçeği yağında yüzde 24,18 artarken buğday ununda yüzde 39,74 düştü.

En çok ithalatı yapılan ürünler ise 531,4 milyon dolarla sığır, 466,7 milyon dolarla soya fasulyesi, 389,8 milyon dolarla kakao olarak sıralandı.

Tarım gıda ve içecekte rakamlar açıklandı! 7,1 milyar dolardan söz ediliyor - 3. Resim

İHRACATTA BAŞI 850 MİLYON DOLARLA IRAK ÇEKTİ

Tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında zirvede 850 milyon dolarla Irak yer aldı. Onu 519,1 milyon dolarla Almanya, 458,1 milyon dolarla ABD izledi. İhracat Irak'ta yüzde 7,34 azalırken Almanya'da yüzde 1,48, ABD'de yüzde 9,63 arttı.

En çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında ise başı 720,6 milyon dolarla Rusya çekti. Onu 538,5 milyon dolarla Brezilya, 523,5 milyon dolarla ABD takip etti.

Tarım gıda ve içecekte rakamlar açıklandı! 7,1 milyar dolardan söz ediliyor - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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