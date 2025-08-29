Trump'ın oğlundan Bitcoin için çılgın tahmin! "Hiç şüphem yok" diyerek duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, Hong Kong’da düzenlenen Bitcoin Asia 2025 konferansına katıldı. Burada bir konuşma yapan Eric Trump'ın "Bitcoin" açıklaması dikkat çekti.

İlgili Haber 4 kişilik bir ailenin geliri ne kadar olmalı? Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

"BİTCOİN TOPLULUĞUNU SEVİYORUZ"

"Bitcoin topluluğunu seviyoruz, inanıyoruz" diyen Eric Trump, bu topluluğun babasına büyük destek verdiğini söyledi. Trump, "Bitcoin topluluğu babamı daha önce hiç görmediğim şekilde benimsedi" dedi.

"BİTCOİN 1 MİLYON DOLARI GÖRECEK"

Eric Trump'tan Bitcoin ile ilgili çarpıcı bir tahmin de geldi. Trump, "Hiç şüphem yok. Bitcoin 1 milyon doları görecek" dedi.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 1 Ocak 2025 tarihinde 92-94 bin dolar seviyesinde hareket ediyordu. Temmuz ayında yükselişe geçen lider kripto para birimi, 14 Ağustos tarihinde 124 bin 128 dolar ile rekor kırmıştı. Bitcoin şu an 110 bin dolar seviyesinde bulunuyor.