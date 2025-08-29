Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'ın oğlundan Bitcoin için çılgın tahmin! "Hiç şüphem yok" diyerek duyurdu

Trump'ın oğlundan Bitcoin için çılgın tahmin! "Hiç şüphem yok" diyerek duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlundan Bitcoin ile ilgili çarpıcı bir çıkış geldi. Trump ailesinin kripto topluluğunu “sevdiğini” ve “inandığını” vurgulayan Eric Trump, "Hiç şüphem yok. Bitcoin 1 milyon doları görecek" dedi. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, Hong Kong’da düzenlenen Bitcoin Asia 2025 konferansına katıldı. Burada bir konuşma yapan Eric Trump'ın "Bitcoin" açıklaması dikkat çekti. 

"BİTCOİN TOPLULUĞUNU SEVİYORUZ" 

"Bitcoin topluluğunu seviyoruz, inanıyoruz" diyen Eric Trump, bu topluluğun babasına büyük destek verdiğini söyledi. Trump, "Bitcoin topluluğu babamı daha önce hiç görmediğim şekilde benimsedi" dedi. 

Trump'ın oğlundan Bitcoin için çılgın tahmin!

"BİTCOİN 1 MİLYON DOLARI GÖRECEK"

Eric Trump'tan Bitcoin ile ilgili çarpıcı bir tahmin de geldi. Trump, "Hiç şüphem yok. Bitcoin 1 milyon doları görecek" dedi. 

Trump'ın oğlundan Bitcoin için çılgın tahmin!

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 1 Ocak 2025 tarihinde 92-94 bin dolar seviyesinde hareket ediyordu. Temmuz ayında yükselişe geçen lider kripto para birimi, 14 Ağustos tarihinde 124 bin 128 dolar ile rekor kırmıştı. Bitcoin şu an 110 bin dolar seviyesinde bulunuyor. 

