Tarım Bakanlığı'ndan ramazanda sıkı denetim: AVM’lerdeki ‘yöresel ürün’ oyununa fren

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Türkiye genelinde ramazan ayına yönelik denetimlerine hız verdi. 7.500 personelle sahada denetimler yapılırken, uygunsuz gıda satışı yapanlara gerekli işlemler uygulandı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ

Edinilen bilgilere göre; Ankara’da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki AVM’lerde açıkta satılan ürünlere yönelik çalışma başlattı. Bazı AVM’lerde kurulan yöresel ürün satış yerlerinde izinsiz olarak gıda satışı yapıldığını tespit eden ekipler, yaptıkları kontrollerde etiketsiz satılan 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el koydu.

El konulan ürünler İl Müdürlüğünde muhafaza altına alınırken, etiketli olarak satışa sunulan zeytinyağı ve tereyağlarından ise numuneler alındı. Bütün bu denetimler sonucu işletmelere idari para cezası verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan ayı öncesi yaptığı açıklamada, denetimlerin daha da sıklaşacağını ve halkın sağlığıyla oynayanlara karşı gerekli işlemleri yapacaklarını söylemişti. Ayrıca Yumaklı, vatandaşların da uygunsuz gördükleri ürünleri ALO 174 Gıda Hattı’na bildirmeleri konusunda ricada bulunmuştu.

Tarım Bakanlığı denetimlerini sürdürürken, vatandaşlar da şüphelendikleri gıda ürünlerini ve yerlerini ALO 174 Gıda Hattı veya 0 501 174 0 174 WhatsApp İhbar Hattı’na ihbar edebiliyor. 7 gün 24 saat esasına göre 365 gün hizmet veren ALO 174 Gıda Hattı’na gelen ihbar ve şikâyetlere en geç 15 gün içerisinde cevap veriliyor.

Öte yandan 2023’te toplam 1,3 milyondan fazla gıda kontrolü gerçekleştirilmişti. Bu kontrollerde gıda işletmelerine yaklaşık 19 bin adet idari para cezası uygulanırken, yaklaşık 578 milyon lira idari para cezası kesilmiş ve 255 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.