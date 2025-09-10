Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türk Telekom’u D’S damat giydirecek

Türk Telekom’u D’S damat giydirecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk Telekom’u D’S damat giydirecek
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı ile Orka Holding bünyesindeki D’S damat arasında 2025-26 sezonu için resmî kıyafet sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Berat Temiz ANKARA- Ankara Arena Spor Salonunda düzenlenen imza törenine Türk Telekom Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, Başantrenör Erdem Can, Genel Menajer Önder Külçebaş, takım kaptanı Doğuş Özdemiroğlu ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katıldı.

Şentürk imza töreninde yaptığı açıklamada “D’S Damat ailesine bu yolculukta yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum” derken, Orakçıoğlu da “Bugün Türk Telekom ile önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Spora desteğimizi sürdürmeye kararlıyız. Takıma katacağımız şıklık ile bu ailenin bir parçası olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

Başantrenör Erdem Can ise “Genç ve duruşu olan böyle bir markayla çalışmak bizim için gurur verici. Bizler de enerjimizi markamızla birlikte daha ileriye taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Çetin-Yıldız görüştü: Kılıçdaroğlu görevi istiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vergide basit usul tarih oluyor - EkonomiVergide basit usul tarih oluyor!Fitch'ten küresel rapor çıktı: Türkiye ekonomide ne kadar büyüyecek? - EkonomiFitch'ten küresel rapor çıktı: Türkiye ekonomide ne kadar büyüyecek?BOTAŞ ile 3 enerji devi arasında önemli anlaşma! - EkonomiBOTAŞ ile 3 enerji devi arasında önemli anlaşma!Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2026’da geliyor: Maaşa ek ikinci bir gelir olacak! - EkonomiTamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2026’da geliyorAltının kilogram fiyatı 4 milyon 895 bin liraya yükseldi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 895 bin liraya yükseldiHazine, iki tahvil ihalesiyle 79,6 milyar lira borçlandı - EkonomiHazine, iki tahvil ihalesiyle 79,6 milyar lira borçlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...