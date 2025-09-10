Türk Telekom’u D’S damat giydirecek

Berat Temiz ANKARA- Ankara Arena Spor Salonunda düzenlenen imza törenine Türk Telekom Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, Başantrenör Erdem Can, Genel Menajer Önder Külçebaş, takım kaptanı Doğuş Özdemiroğlu ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katıldı.

Şentürk imza töreninde yaptığı açıklamada “D’S Damat ailesine bu yolculukta yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum” derken, Orakçıoğlu da “Bugün Türk Telekom ile önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Spora desteğimizi sürdürmeye kararlıyız. Takıma katacağımız şıklık ile bu ailenin bir parçası olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

Başantrenör Erdem Can ise “Genç ve duruşu olan böyle bir markayla çalışmak bizim için gurur verici. Bizler de enerjimizi markamızla birlikte daha ileriye taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.