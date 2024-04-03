Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yarın hesaplarda olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı öncesi dar gelirli ailelerin beklediği haberi verdi. Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında destek ödemelerinin yarın hesaplarda olacağını söyledi.

Bakan Göktaş'ın açıklamaları şöyle:

"Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek 4 Nisan Perşembe günü (yarın) hesaplara yatırıyoruz.

Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun.

En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."