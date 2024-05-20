Türkiye gri listeden çıkacak mı? Mehmet Şimşek'ten heyecanlandıran sözler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin gri listede olduğunu hatırlatan Şimşek, "Bu konuda çok kararlıyız. Ne gerekirse yapacağız. Kara para aklama ve terör ile mücadeleye karalıyız. En kısa sürede listeden çıkacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber ekranlarında ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Enflasyonunla mücadelenin devam edeceğini söyleyen Şimşek, "Önümüzdeki 12 ayda piyasaya sorduğunuz zaman enflasyon düşüşü öngörülüyor. Yüzde 33 civarına indi. Örneğin, 2 yıllık perspektifi alırsanız yüzde 22 civarına kadar indi. Fakat bunu performansla destekleyeceğiz, sürekli bir şekilde programı güçlendireceğiz." dedi.

"EN KISA SÜREDE GRİ LİSTEDEN ÇIKACAĞIZ

Şimşek ayrıca sunucunun, "Gri listeden çıkacak mıyız?" sorusuna şu cevabı verdi: "OECD mali eylem gücü şubat ayında bir toplantı yaptı. Biz bir eylem planı hazırladık. Şubat ayında dediler ki Türkiye bunu başarı ile uygulamış. Mayıs ayında bir heyet geldi ben de heyetle bir araya geldim. Türkiye zaten terörden muzdarip. Biz bu konuda muzdaribiz. Bu konuda çok kararlıyız. Ne gerekirse yapacağız. MASAK'ı teknoloji ve insan gücü olarak güçlendiriyoruz. Kara para aklama ve terör ile mücadeleye karalıyız. En kısa sürede listeden çıkacağız. Umarım siyasi salikler devreye girmez. Siyasi münazalara izin vermeyelim. Hiç tereddüt bırakmayacak şekilde bir duruşumuz var. Türkiye gri listeden çıkmalı. Kara para ve terörün finansmanında mücadelede kararlıyız."

NE OLMUŞTU?

Uluslararası suç izleme kuruluşu Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 2021 yılının Ekim ayında Türkiye'yi gri listeye aldığını duyurmuştu. FATF, bu kararı Türkiye'yi kara para aklamaya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım listesinde yer alan grupların finansmanına açık olan bankacılık, emlak ve diğer sektörlerini denetlemediği gerekçesiyle aldığını belirtmişti.