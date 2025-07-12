Türkiye-Suriye arasında yüzde 60'lı artış! "5 katına çıkacağına inanıyorum"

Suriye'de, Esad rejiminin devrilmesinin ardından toparlanma süreci yaşanıyor. Türkiye'nin ülkeye yönelik desteği devam ederken, iki ülke arasında önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin Suriye’ye yaptığı kara yolu taşımaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış gösterdi.

Türkiye Uluslararası Taşımacılar Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, 2025’in ilk beş ayında Türkiye’nin Suriye’ye yaptığı kara yolu taşımalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış gösterdiğini açıkladı.

Artışın, Suriye’deki iyileşen koşullar ve Körfez ülkelerine uzanan transit koridorlarının yeniden açılması yönündeki çabaların etkisiyle gerçekleştiği belirtildi.

"5 KATINA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

Ocak-Mayıs 2025 döneminde Suriye’ye yapılan sevkiyat sayısı yaklaşık 113 bine ulaşırken, bu sayı 2024’ün aynı döneminde 70 bin civarındaydı.

Aras, “Önümüzdeki dönemde Türkiye’den Suriye’ye yapılan seferler daha da artacak. 2011 öncesinde Suriye’ye yapılan 50 bin civarındaki transit taşımaların üç, dört hatta beş katına çıkabileceğine inanıyorum” dedi.

TRANSİT TAŞIMADA CANLANMA SİNYALLERİ

2011’de başlayan iç savaş sonrası Suriye’ye yönelik transit taşımaların neredeyse durma noktasına geldiğini hatırlatan Aras, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan birçok ürünün geri çevrildiğini söyledi. Geçmişte yüklerin Kuzey Irak üzerinden Suriye’ye ulaştırıldığını belirten Aras, İstanbul’da geçtiğimiz ay düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda Suriye ile transit taşımacılığa yönelik bir mutabakat zaptı imzalandığını ifade etti.

Bu kapsamda İzmir’den yola çıkan bir Türk tırının Irak’taki bir limana mal teslim ettiğini ve Körfez ülkelerine sevkiyat için Irak’ın Tır İzin Sistemi’ne giriş yaptığını bildirdi. Ayrıca Konya’dan yüklenen üç tırın Irak üzerinden Ürdün ve Kuveyt’e ulaştığı belirtildi. Aras, “Bu transit taşımacılıktaki artış sektör için büyük kazanımlar sağlayacak ve ülkemize döviz girdisini ciddi ölçüde artıracaktır” dedi.

KARA YOLU TAŞIMACILIĞININ STRATEJİK ÖNEMİ ARTIYOR

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle deniz taşımacılığında yaşanan istikrarsızlığa dikkat çeken Aras, Türkiye’nin Suriye ve Irak üzerinden Körfez’e kara yolu taşımacılığını daha da artıracağını vurguladı. Türkiye’nin sadece Avrupa’dan gelen ürünleri bu koridor üzerinden taşıyabileceğini değil, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihracatını da artırabileceğini söyledi.

Aras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda Türkiye’nin “koridor ülke” olarak stratejik konumunun bir kez daha vurgulandığını belirtti. “Bölgemizdeki sorunları çözersek, transit taşımacılık bu ülkeye turizmden daha fazla döviz kazandırır” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’den Irak’a yaklaşık 493 bin, Suriye’ye ise 190 bin taşımacılık seferi yapıldığını aktaran Aras, güvenlik koşullarının iyileşmesi ve yapılan anlaşmaların devreye girmesiyle bu rakamların 2025’te önemli ölçüde artmasını beklediklerini söyledi.