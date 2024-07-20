Türkiye ve AB ortaklaşa finanse ediyor! IPARD ile 96,9 milyar liralık yatırım

Türkiye ile Avrupa Birliği'nin (AB) ortaklaşa finanse ettiği IPARD Programı devam ediyor. 2011’den beri uygulanan IPARD 1 ve IPARD 2 Programları kapsamında bugüne kadar 96,9 milyar liralık yatırım yapıldı

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD Programı devam ediyor.

2011’den beri uygulanan IPARD 1 ve IPARD 2 Programları kapsamında bugüne kadar ülkeye 25 bin 506 tesis ve proje kazandırıldı. Bu kapsamda girişimcilere toplam 45,5 milyar lira hibe desteği sağlandı. Bu destekler sayesinde toplam 96,9 milyar lira tutarında yatırım ülkeye kazandırılırken, toplam 102 bin 400 kişiye de istihdam sağlandı. 2024 itibariyle uygulanmaya başlayan IPARD 3 Programının coğrafi kapsamı genişletilmiş ve program 81 ile yaygınlaştırılmıştı. Bu program döneminde ulusal katkı oranı yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltilmek suretiyle bütçe 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkarılmıştı.

2024’ten itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak IPARD 3 Programının 1’inci Çağrı İlanı sürecinde 1.029 proje başvurusu alınmıştı. 2’nci Başvuru Çağrı İlanı da 28 Haziran’da yayınlanırken, bu çağrı ilanının destek bütçesi 80 milyon avro olarak belirlendi. IPARD 3 Programı 2’nci Başvuru Çağrı döneminde, ‘Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri’ başlığı altında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması, zanaatkârlık ve yöresel ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesisleri sektörlerinde sunulacak projelerin yapım işleri, makine-ekipman ile hizmet alımları ve görünürlük harcamalarına yönelik giderleri desteklenecek.

HİBE ORANINDA GENÇLERE AVANTAJ

Öte yandan, IPARD 3 Programı çerçevesinde Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde hibe oranı yüzde 60 olurken, genç çiftçiler ve sertifikalı organik tarım üreticileri tarafından yapılacak yatırımlar için bu oran yüzde 70’e kadar çıkabilecek. IPARD 3 Programının 2’nci Çağrı Dönemi başvuruları devam ediyor. Yatırımcılar, proje başvurularının çevrim içi sistem kayıtlarını TKDK’nın internet sitesi üzerinden 16 Ağustos’a kadar yapabilecek, başvuru paketlerini ise 29 Ağustos’a kadar 42 TKDK İl Koordinatörlüğü ve 39 ilde faaliyet gösteren TKDK İl İrtibat Ofislerine teslim edebilecek.