Türkiye'nin önde gelen akaryakıt devi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

800'den fazla şubesi bulunan Türkiye'nin akaryakıt devi Türkiye Petrolleri satıldı. Daha önce Alpet'i bünyesine katan Zeren Group, şirketin yeni sahibi oldu.

Zeren Group, enerji sektöründe dikkat çeken hamlelerine devam ediyor. Daha önce Alpet'i satın alan Zeren Group, şimdi de sektörde ses getiren bir adım attı. Şirket, 800'den fazla şubesi bulunan Türkiye Petrolleri'ni satın aldı.

TÜRKİYE PETROLLERİ, ALPET İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Zeren Group'un, Türkiye Petrolleri markasıyla nasıl bir strateji izleyeceği ve Alpet ile birleşip birleşmeyeceği EPDK'nın kararına bağlı olacak.

BANKMED VE ARAB BANK İÇİN GÖRÜŞÜYORLAR

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, Mustafa Yiğit Zeren'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Zeren Group, Lübnanlı Hariri Ailesi'ne ait Bankmed ve Ürdünlü Arab Bank'ın ortak olduğu Turkland Bank'ı (T-Bank) satın almak için de uzun süredir görüşmeler yapıyor.

SEKTÖRÜN EN GÜÇLÜ OYUNCUSU

1963 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın temellerini attığı akaryakıt istasyonları, 2009 yılından itibaren TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etti.

Nisan 2017'de Zülfikarlar Holding’e bağlı akaryakıt dağıtım şirketi Turkuaz Petrol tarafından, 2016 yılının en büyük satın almasıyla özelleştirilen TP Petrol Dağıtım A.Ş, faaliyetlerini Türkiye Petrolleri markasıyla sürdürdü.

Yaklaşık 307.000 m3 depolama kapasitesi ile toplam 9 dolum tesisine ve 800’ü aşkın akaryakıt istasyonuna sahip olan TP Petrol Dağıtım A.Ş., akaryakıt sektörünün güçlü oyuncularından biri.

23 MARKA İLE 4 KITADA FAALİYET

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren'in liderliğinde her geçen gün büyüyen Zeren Group Holding, 8 farklı sektörde, 23 marka ile 4 kıtada faaliyet gösteriyor. Bugün satılan Türkiye Petrolleri, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra Zeren Group'a geçecek.