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Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin ünlü holdingi iflasın eşiğinde! Konkordato başvurusu yaptılar, mahkeme 3 ay süre verdi

Türkiye'nin ünlü holdingi iflasın eşiğinde! Konkordato başvurusu yaptılar, mahkeme 3 ay süre verdi

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Türkiye&#039;nin ünlü holdingi iflasın eşiğinde! Konkordato başvurusu yaptılar, mahkeme 3 ay süre verdi

Ekonomi Haberleri

Otomotiv ve inşaat alanında Türkiye'nin önde gelen şirketleri arasında yer alan Ayos Holding konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme holding bünyesinde  yer alan 6 şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verirken, şirketi mali yapısını incelemek için 3 komiser görevlendirdi.

Koronavirüs salgınıyla başlayan küresel kriz, Türkiye'de etkisini gösterdi. Piyasada yaşanan daralma nedeniyle firmalar tek tek iflas bayrağını çekerken, son olarak Türkiye'nin önde gelen bir holdingi de iflasın eşiğine geldi. 

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNDULAR 

Otomotiv ve inşaat alanında faaliyet gösteren Ayos Holding, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle mahkemeye başvurdu. Ayos Holding AŞ, Ayos Bilgi Teknolojileri AŞ, Ayos İnşaat AŞ, Ayos Otomotiv AŞ, Ayos Özel Güvenlik AŞ, Ayos Temizlik AŞ ve Ayos Yönetim Hizmetleri AŞ ile bu şirketlerin sahibi konumundaki Osman Şirin ve M. Merve Şirin için konkordato talebinde bulunuldu.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Başvuruyu değerlendiren İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 6 şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Ayrıca şirketin mali yapısını denetlemesi için 3 komiser görevlendirdi. 

ŞİRKET KORUMAYA ALINDI

Karar kapsamında şirket 3 aylık süre ile korumaya alınmış oldu. Söz konusu süre zarfında şirkete haciz uygulanmayacak ve süre sonunda mahkeme son kararını verecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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