Yeni dönem başlıyor, geri dönüşüm mecburi olacak!

21 Ocak 2024 07:22 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 07:36

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Avrupa Birliği’nin sınırda karbon vergisi uygulaması ile yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde merkezinde ise atıklar yani çöpler yer alıyor. Firmalar 2025 yılından itibaren ürünlerinin en az yüzde 25’inde geri dönüşümden ham madde kullanmak zorunda. Aksi takdirde ihracat kapılarının kapanma riski bulunuyor. Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği (PAGÇEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, yeni petrolün ‘atık’ olduğunu belirterek “Şu an en stratejik ürün atıktan madde. Avrupa Birliği 2025 yılında otomotiv, beyaz eşya, tekstil gibi sektörlerde yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş ham madde kullanımını zorunlu kılacak. Yani ürettiğin pet şişenin yüzde 25’i atık maddeden olacak. Bu oran 2030 yılında yüzde 30’a çıkacak. Şirketler ceza öderiz kurtuluruz diye düşünüyor ama atık bulamayan ihracat bile yapamayacak” dedi.

"ARTIK KİMSE ATIĞINI VERMEK İSTEMİYOR"

Şu an Avrupa ülkelerinden atıkların orijinal ham maddeden daha pahalı hâle geldiğini dile getiren Eroğlu, “Türkiye’de yüzde 15 daha ucuz ama Avrupa’ya yaklaşıyoruz. Artık kimse atığını vermek istemiyor. Avrupa ülkelerinin de üretim süreçlerinde atığa ihtiyacı olacak. Çöpü satmak yerine kendileri değerlendirmek istiyor. Şu an biz plastiği mamule yani ürene çevirmekte çok başarılıyız. Dünyada altıncı, Avrupa’da ikinci sıradayız. Biz üretiyoruz, atıklar Avrupa’da kalıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin yurt dışından atık alabilmesi için iyi bir atık yönetim sistemine ihtiyacı var. Geri dönüşüm sürecine katkı sağlaması için depozite süreci hızlandırılmalı, teşvik ve ceza sistemi getirilmeli. Eğer iyi bir atık yönetimi oluşturursak Türkiye’nin 10 yıl içinde küresel bir güç hâline gelebilecek potansiyeli var” diye konuştu.

ÇÖP HABERLERİ BİZE YARADI

Mayıs ayında düzenleyecekleri RePlast Eurasia Plastik Geri Dönüşüm ve Ham Maddeleri Fuarı’nın Türkiye’nin küresel dönüşüm merkezi olma yolunda önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Eroğlu, şunları kaydetti: Hollanda’da yedi yıldır plastik geri dönüşüm fuarı yapılıyor. Biz yedi yılı bir yılda kapatabilir miyiz diye düşündük ve fuarın ilk yılında onlarınkinden daha büyük holler seçtik. Hatırlarsınız bir zamanlar ‘Avrupa’nın çöpü Türkiye’ye gidiyor’ diye haberler yapılıyordu. Bu algı ilk defa bizim işimize yaradı. Avrupalı firmalar hem atık hem fuar var diye Türkiye’ye geliyor. Şu anda yurt dışından yapılan online ziyaretçi kayıtlarında rekora gidiyoruz. Fuarda kongre ve ödüllerimiz de olacak. Geri dönüşüm sanayiinde teknoloji üreten birçok markamızı da fuarda ön plana çıkarmak istiyoruz. Şu an rakibimiz Avrupa. Sekiz sene içinde plastikte İspanya’yı, İtalya’yı ve Fransa’yı geçtik. Türkiye’de endüstri ordusu var, dolayısıyla geri dönüşümde de küresel merkez olma hedefimize ulaşabileceğimize inanıyoruz.

SOKAK TOPLAYICILARI KANAYAN BİR YANA

Sokak toplayıcılarının Türkiye’nin kanayan yarası olduğunu belirten Eroğlu “Türkiye’nin en büyük sorunu atık işinin kayıt dışı olması. Sokak toplayıcılarını da sisteme dahil edelim. Bunların arkasında depocular var. Kazancın çok küçük kısmı toplayıcılarda kalıyor. Hem de çocuklar sağlıksız ortamda çalışıyorlar” dedi.

-34 milyon ton Türkiye’nin ürettiği yıllık çöp miktarı

-Türkiye’deki çöplerin yüzde 12’sini plastikler oluşturuyor

-Yüzde 50 Türkiye’de ambalaj atıkların geri dönüştürülme oranı