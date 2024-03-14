Yeni Frontera İstanbul'dan dünyaya tanıtılacak

Marka tarihinde önemli başarılara imza atan SUV modeli Frontera uzun bir aradan sonra tekrar gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Otomobil üretiminde 125’inci yılını kutlayan Opel, bu önemli yıldönümünü yeni Frontera’nın dünya lansmanıyla İstanbul’da kutlayacak.

Efsane geri dönüyor. 14 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek global lansmanla dünya basınına merhaba diyecek olan Yeni Opel Frontera, bu toplantıda önemli isimleri misafir edecek. Yeni Frontera’nın basın lansmanına Opel CEO’su Florian Huettl’de katılacak.

Geçtiğimiz yıl satışlarını yüzde 100 artırarak 73 bin 865 araçla rekor kıran Opel Türkiye, Almanya ve İngiltere’den sonra dünyadaki en çok Opel satan üçüncü ülke konumuna gelmişti. 2024 sonlarına doğru piyasaya sunulması planlanan yeni Frontera, akıllı fonksiyonel özelliklere sahip eğlenceli bir model olarak otomobil severlerin karşısına çıkacak. Frontera, Alman markanın yeni “Şimşek Logosu”nu taşıyan ilk seri üretim model olacak.

TAMAMEN ELEKTİRKLİ OLACAK

Opel’in heyecan uyandıran Yeni SUV modeli Frontera, tamamen elektrikli bir araç olarak satışa sunulacak. Yeni Opel Frontera’nın C-SUV olarak karşımıza çıkması beklenirken bu sınıfta rekabetin oldukça yoğun olduğunun altını çizelim. Opel’in rakiplerine oranla daha cazip fiyatlar sunacağını düşünüyoruz. Yeni Frontera gelişi ve yine bu yıl yollara çıkması planlanan yeni nesil Grandland’in elektrikli versiyonunun pazara sunulmasıyla birlikte, Opel’in tam elektrikli bir marka olma yolunda ciddi bir mesafe alacağı oldukça aşikar. Bu sayede Opel her araç segmentinde en az bir elektrikli model sunabilen bir marka olacak.

CEO’DAN UFAK BİR KUPLE

Opel Frontera ile ilgili merak uyandıran bir değerlendirme yapan Opel CEO’su Florian Huettl, “’Frontera’ ismi, heyecan verici yeni SUV modelimize çok uygun. Özgüvenli karakteri ile pazarın tam merkezinde yer alacak” dedi.