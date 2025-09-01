Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 61,1'e ulaştı! Yüzde 30'u rüzgar ve güneşten

Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 61,1’e ulaştı! Yüzde 30'u rüzgar ve güneşten

Temmuz sonu itibarıyla Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 120 bin megavatı aşarken, toplam elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerjinin payı 73 bin 477 megavat ile yüzde 61,1’e çıktı.

HABER MERKEZİ / ANKARA -Bu oran haziranda yüzde 60,9 seviyesindeydi. Yenilenebilir enerjide hidroliğin payı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9, güneşin payı 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5, rüzgârın payı 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4, biyokütlenin payı 2.337 megavat ile yüzde 1,9 ve jeotermalin payı 1.734 megavat ile yüzde 1,4 oldu.

