Yükünü algoritmalardan alacak! Nakliye araçları boş dönmeyecek

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Türkiye lojistiğin en büyük problemi boş dönüşler tarih oluyor. Orka Tech Lojistik tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli dijital lojistik platformu Yükal, yük sahipleri ile araçları anlık ve optimize şekilde eşleştirerek, boş dönüş oranını yarı yarıya azaltıyor. Orka Tech Lojistik CEO’su Fatih Köse, 13 bin aktif kullanıcıya ulaştıklarını belirterek “Araç sahipleri artık dönüş yükü bulmak için saatler harcamıyor, yükler akıllı algoritmalarla saniyeler içinde atanıyor. Bu da sadece verimliliği değil, doğayı da koruyan bir süreci beraberinde getiriyor. Aynı zamanda yakıt tüketimini ve operasyonel maliyetleri minimize ediyor” dedi.

ÜÇ AYRI YAPAY ZEKA ALGORİTMASI ÇALIŞIYOR

Köse, platformun arkasında üç ayrı yapay zekâ algoritması çalıştığını; bu sayede sistemin, taşınacak malzeme, rota ve araç kapasitesi gibi kriterlere göre en uygun eşleşmeleri saniyeler içinde yapabildiğini ifade etti. Yükal uygulamasında bugüne kadar 1,2 milyondan fazla ilan yayınlandığını anlatan Köse, sistemin bugüne kadar ülke ekonomisine 120 mil-yon TL’lik katkı sağladığını vurguladı.

Kurucu ortak Aytaç Köse ise “Yükal sayesinde firmalar maliyetlerini %30’a kadar düşürürken, karbon salınımında %95’e varan azalma sağladık. Bu sadece ekonomik değil, çevresel bir devrim” dedi. Köse “Platformumuz esnek yapısıyla her ölçekten işletmeye uygun çözümler geliştiriyor. 2025’te kullanıcı sayımızı daha da artırarak, yurt dışına açılmayı ve yeşil lojistik çözümlerimizi global pazarlara taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.