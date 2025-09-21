Tercihe göre tıklama sesi! PRO X2 SUPERSTRIKE tanıtıldı

ÖMER TEMÜR - Logitech, FUT HOUSE’ta gerçekleştirilen e-Spor final etkinliği Logitech G Play Days’de yeni ürünlerini tanıttı.

Logitech G’nin e-Spor profesyonelleriyle geliştirdiği PRO X2 SUPERSTRIKE, dünyanın ilk dokunsal endüktif tetik sistemine (Haptic Inductive Trigger System - HITS) sahip. Geleneksel mekanik tuşlar yerine manyetik sensörlerle çalışan bu teknoloji, her tıklamada hem anlık geri bildirim veriyor hem de oyunculara tıklamanın hissini kendi tercihlerine göre ayarlama imkânı sunuyor.

SADECE 53 GRAM

30 milisaniyeye kadar daha hızlı olmayı sağlayan PRO X2 SUPERSTRIKE, 2026 başında satışa sunulacak. Ödüllü SUPERLIGHT serisinin kompakt versiyonu olan PRO X SUPERLIGHT 2c ise daha küçük eller için optimize edilmiş ergonomisiyle dikkat çekiyor.

Sadece 53 gram ağırlığıyla PRO ailesinin en hafif gaming mouse modeli olarak öne çıkıyor.