Boyun masajı yapan kablo Türkiye’de

Mcdodo’nun Türkiye’de satışa sunduğu 3’ü 1 arada masaj özellikli kablo, hem 100 W hızlı şarj hem de titreşimli masaj desteği sunarak teknoloji ve konforu bir araya getiriyor. Özellikle yoğun tempoda çalışanlar için tasarlanan kablo, boyun gerginliğine pratik bir çözüm sağlıyor.

ÖMER TEMÜR - Mobil aksesuar markası Mcdodo, dünyada büyük ilgi gören masaj özellikli çok işlevli kablosunu Türkiye’de satışa sundu.

3’ü 1 arada masaj özellikli kablo, dâhilî masaj moduyla telefon veya powerbank üzerinden enerji alarak masaj yapıyor.

ÜÇ FARKLI MOD

Boyun bölgesine yerleştirildiğinde titreşimli başlıkları sayesinde hafif basınç uygulayarak kan dolaşımını hızlandırıyor ve kaslardaki gerginliği azaltıyor. Uzun süre bilgisayar başında çalışan, telefonuna bağlı yaşayan ya da gün boyu hareket hâlindeki kullanıcılar için tasarlanan kablo, üç farklı masaj modu sayesinde kişisel ihtiyaca göre ayarlanabiliyor.

Aynı anda 100 W’a kadar hızlı şarj desteği sunan kablo, telefon askısı fonksiyonuyla da elleri özgür bırakıyor.

