Bu da ekransız telefon! Gören şaşkına dönüyor

ÖMER TEMÜR - Birçok ülke, dikkat eksikliğine yol açan akıllı telefonları okullarda yasaklıyor. ABD merkezli bir girişim olan Tin Can, ekran ve uygulama içermeyen telefonlarıyla ailelere alternatif çözüm sunuyor.

EBEVEYN KONTROLÜNDE

Tin Can’in SIM kartsız ve ekransız akıllı telefonları çocukların internet üzerinden sesli aramalar yapmasını sağlıyor. Ebeveynler mobil uygulama üzerinden rehberi yönetebiliyor, yabancı numaraları engelleyebiliyor ve telefonun kullanılamayacağı saatleri belirleyebiliyor.