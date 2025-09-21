Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Bu da ekransız telefon! Gören şaşkına dönüyor

Bu da ekransız telefon! Gören şaşkına dönüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu da ekransız telefon! Gören şaşkına dönüyor
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akıllı telefonların dikkat dağınıklığına yol açtığı endişesiyle yasaklandığı okullara çözüm, Tin Can’in ekran ve uygulama içermeyen telefonlarından geliyor. Çocuklara güvenli iletişim sunan cihaz, ebeveyn kontrolüyle hem bağlantıyı hem dijital dengeyi koruyor.

ÖMER TEMÜR - Birçok ülke, dikkat eksikliğine yol açan akıllı telefonları okullarda yasaklıyor. ABD merkezli bir girişim olan Tin Can, ekran ve uygulama içermeyen telefonlarıyla ailelere alternatif çözüm sunuyor.

EBEVEYN KONTROLÜNDE

Tin Can’in SIM kartsız ve ekransız akıllı telefonları çocukların internet üzerinden sesli aramalar yapmasını sağlıyor. Ebeveynler mobil uygulama üzerinden rehberi yönetebiliyor, yabancı numaraları engelleyebiliyor ve telefonun kullanılamayacağı saatleri belirleyebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Telefonların yerini alabilir! Gözlükle görüntülü görüşme devriFilistin Devleti'ni tanıyacak ülkeler zincirine İngiltere de dahil oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Telefonların yerini alabilir! Gözlükle görüntülü görüşme devri - TeknolojiGözlükle görüntülü görüşme devriYapay zekâ yarışında Gemini zirvede! 4 günde 12 milyon yeni kullanıcı - Teknoloji4 günde 12 milyon yeni kullanıcıDünyanın dört bir yanında 'talep edilen güç'! MKE'nin Denizhan'ı ambargoyu kırdı, Pirana KİDA'sı tarih yazdı - TeknolojiDünyanın dört bir yanında 'talep edilen güç'!Cep telefonlarında casus yazılım iddiası! İsrail bizi gözetliyor mu? - TeknolojiCep telefonlarında casus yazılım iddiası!TEKNOFEST'te tarım ve teknoloji birleşti! "Türkiye'yi ilk 3'e taşıyacak proje!" - Teknoloji"Türkiye'yi ilk 3'e taşıyacak proje!"CHERI ile Uzay'a yerli yolculuk! ODTÜ, Ay’a keşif aracı gönderiyor - TeknolojiTürkiye'nin Ay'daki ayak izi! CHERI 2029'da fırlatılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...