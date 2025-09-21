Bu da ekransız telefon! Gören şaşkına dönüyor
Akıllı telefonların dikkat dağınıklığına yol açtığı endişesiyle yasaklandığı okullara çözüm, Tin Can’in ekran ve uygulama içermeyen telefonlarından geliyor. Çocuklara güvenli iletişim sunan cihaz, ebeveyn kontrolüyle hem bağlantıyı hem dijital dengeyi koruyor.
ÖMER TEMÜR - Birçok ülke, dikkat eksikliğine yol açan akıllı telefonları okullarda yasaklıyor. ABD merkezli bir girişim olan Tin Can, ekran ve uygulama içermeyen telefonlarıyla ailelere alternatif çözüm sunuyor.
EBEVEYN KONTROLÜNDE
Tin Can’in SIM kartsız ve ekransız akıllı telefonları çocukların internet üzerinden sesli aramalar yapmasını sağlıyor. Ebeveynler mobil uygulama üzerinden rehberi yönetebiliyor, yabancı numaraları engelleyebiliyor ve telefonun kullanılamayacağı saatleri belirleyebiliyor.
