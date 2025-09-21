Telefonların yerini alabilir! Gözlükle görüntülü görüşme devri

ÖMER TEMÜR - Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin ilk yapay zekâ destekli akıllı gözlüğü ‘Meta Ray-Ban Display’i ABD’de düzenlenen etkinlikle tanıttı. Akıllı bileklikle kontrol edilen gözlük, kamera, mikrofon ve hoparlörlerle donatılmış yerleşik bir asistanla çalışıyor. İnternet üzerinden görüntülü aramalar sağ lenste yer alan ekrana yansıtılıyor. Ekran, kullanıcıların Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaları görüntülemesinin yan ısıra navigasyon talimatları ve canlı çevirilere imkân tanıyor.

ELİNİ KALDIRMADAN YAZI YAZ!

Zuckerberg’in “dünyanın ilk yaygın sinirsel arayüzü” olarak tanımladığı Meta Neural Band ise bileğe takılarak sinir sisteminde hareketleri algılayabiliyor. Cihaz, kaslardan gelen sinyalleri okuyarak parmak hareketlerini komutlara dönüştürüyor. Bu sayede kullanıcılar elini kaldırmadan yazı yazabiliyor veya menüler arasında dolaşabiliyor.

Zuckerberg, bu cihazların akıllı telefonların yerini alabileceğini ve ‘süper zekâ’ vizyonunun merkezinde olduğunu belirterek “Gözlükler gördüğünüzü görebilen, duyduğunuzu işitebilen, gün boyunca sizinle konuşabilen ve çok yakında ihtiyacınız olan kullanıcı arayüzünü gerçek zamanlı olarak görüş alanınıza yansıtabilen tek form faktörüdür” dedi.

Meta, etkinlikte sporcular için tasarlanan yapay zekâ destekli gözlüğü Oakley Meta Vanguard’ı da tanıttı. Şirket, bu gözlüklerin özellikle “yüksek yoğunluklu sporlar” için geliştirildiğini ve kullanıcıya kalp atış hızı ve istatistikler gibi antrenman geri bildirimleri sunduğunu açıkladı.