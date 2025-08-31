Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Instagram'da yeni dönem başlıyor: Abonelik ücreti belli oldu!

Instagram'da yeni dönem başlıyor: Abonelik ücreti belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Instagram&#039;da yeni dönem başlıyor: Abonelik ücreti belli oldu!
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Instagram, kullanıcılarına reklamsız deneyim sunmak için yeni bir abonelik modeli başlattı. Aylık 7,99 euro (Türkiye'de yaklaşık 384 TL) karşılığında abone olanlar, platformu reklamsız ve veri işlenmeden kullanabilecek. Ücretsiz kullanıcılar ise kişiselleştirilmiş reklamlarla Instagram'a erişmeye devam edecek.

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcılarına reklamsız bir deneyim sunmak için yeni bir abonelik modeli başlattı. Platform, aylık ücret karşılığında reklamsız kullanım imkânı sağlayarak özellikle reklam yoğunluğundan rahatsız olan kullanıcıları hedefliyor.

INSTAGRAM ABONELİK ÜCRETİ VE AVANTAJLARI

Yeni sistemde kullanıcılar, aylık 7,99 euro karşılığında Instagram'ı reklamsız kullanabilecek. Bu ücret, Türkiye'de güncel kurla yaklaşık 384 TL'ye denk geliyor. Ücretli abonelikte kullanıcı verileri reklam amaçlı işlenmeyecek ve platform tamamen reklam gösteriminden bağımsız hale gelecek. Instagram’ı ücretsiz kullananlar ise kişiselleştirilmiş reklamlarla karşılaşmaya devam edecek. Platform, kullanıcılara daha az kişiselleştirilmiş reklam seçeneği sunarak veri işleme düzeyini kısmi olarak kontrol etme imkânı veriyor.

HEDEF: DAHA ESNEK KULLANICI DENEYİMİ

Yeni abonelik modeli ile Instagram, hem reklamsız deneyim isteyen kullanıcıları memnun etmeyi hem de ücretsiz kullanıcılar için platformu sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor. Günlük 500 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya sahip platform, esnek kullanım seçenekleriyle kullanıcı bağlılığını artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Husumetli iki aile arasında silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Apple ve Samsung gövde gösterisine hazırlanıyor  - TeknolojiApple ve Samsung gövde gösterisine hazırlanıyor Yandex yeni özelliğini devreye aldı! Karpuzu yapay zekâ seçecek - TeknolojiKarpuzu artık yapay zekâ seçecekİsrail'i protestoyu hazmedemediler! Microsoft’tan işçi soykırımı - Teknolojiİsrail'i protestoyu hazmedemediler! Microsoft’tan işçi soykırımıxAI sırlarını sızdırdı, OpenAI'de işe başlayacak! Elon Musk eski mühendisini dava etti - TeknolojixAI sırlarını sızdırdı, OpenAI'de işe başlayacak!WhatsApp ve Apple'da kritik güvenlik açığı tespit edildi! Tüm mesajlarınız tehlikede - TeknolojiDikkat! Tüm mesajlarınız tehlikedeiPhone 17 Air sürprizi! Bugüne kadarki en ince iPhone! - TeknolojiiPhone 17 Air sürprizi!
Sonraki Haber Yükleniyor...