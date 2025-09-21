Depozito sistemi yaygınlaşacak: Sıfır atıktan ekonomiye 256 milyar TL
Emine Erdoğan’ın himayesinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, bugüne kadar 74,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırarak 256 milyar liralık katkı sağladı. Geri kazanım oranı yüzde 36’ya yükselirken, 2035 hedefi yüzde 60 olarak belirlendi. Proje, çevre korumanın yanı sıra istihdam ve kaynak tasarrufuna da büyük katkı sunuyor.
CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi sadece doğanın korunmasına değil, aynı zamanda ekonomiye de büyük katkı sağladı. 2017’de yüzde 13 seviyesinde olan geri kazanım oranı 2024’te yüzde 36’ya yükselirken, projenin başlangıcından bu yana kâğıt, plastik, cam, metal ve organik atıklardan oluşan toplam 74,5 milyon ton atık yeniden ekonomiye kazandırıldı. Böylece 256 milyar liralık ekonomik değer oluşturuldu, yüz binlerce kişiye istihdam imkânı sağlandı.
Enerji ve su tüketiminde sağlanan tasarrufta da önemli boyutlara ulaşıldı. Türkiye 1,71 trilyon litre suyu, 227 milyar kilovatsaat elektriği ve 54 milyar litre petrolü tasarruf ederek, çevresel yükü azalttı. Karbondioksit salınımı 150 milyon ton düşerken, 552 milyon ağacın kesilmesi önlendi.
HEDEF 2026
Projeye eşlik eden yeniliklerden biri de Depozito Yönetim Sistemi oldu. Kızılcahamam’da pilot olarak uygulanmaya başlayan sistem, bu yıl Sakarya’da da faaliyete geçirildi ve kısa sürede 100 ton cam şişe toplandı. Samsun, Erzurum, Mersin, Konya, Gaziantep ve İzmir’de sisteme ilişkin kurulumlar sürerken, 2026’dan itibaren tüm Türkiye’de bu sistemin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Proje kapsamında deniz ve kıyıların temizliği noktasında yürütülen ve 2019’da başlatılan Sıfır Atık Mavi Hareketi sayesinde 2024’e kadar denizlerden 275 bin ton atık çıkarıldı. Bu yıl başlayan ikinci beş yıllık uygulama döneminde ise denizler şu ana kadar 10 binden fazla ton çöpten arındırıldı.
Sıfır Atık Hareketi, deprem bölgesindeki enkazların oluşturduğu kirliliği ortadan kaldırmak açısından da büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, Kahramanmaraş ve Hatay’da Birleşmiş Milletler ve Japonya iş birliğiyle geri dönüşüm tesisleri kuruldu. Ayrıca Mobil Atık Takip Sistemi ile 2016’dan bu yana 25 milyon ton tehlikeli atık güvenle bertaraf edildi. Projede kapsamında 2035 yılında geri kazanım oranının ise yüzde 60’a çıkarılması hedefleniyor.